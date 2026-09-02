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Cum funcționează ROWallet și când se lansează. Anunțul MAI despre actele pe telefon

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Cum funcționează ROWallet și când se lansează. Anunțul MAI despre actele pe telefonRO Wallet. Sursă foto: rowallet.gov.ro
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat ROWallet, primul portofel digital de identitate din România, care va putea fi folosit pe iPhone și Android pentru stocarea documentelor oficiale și gestionarea identității digitale. Aplicația nu poate fi încă descărcată, iar prima versiune de test este programată pentru 31 octombrie 2026.

ROWallet le va permite cetățenilor și rezidenților să păstreze pe telefon documente precum actele de identitate, permisele de conducere sau diplomele și să transmită, atunci când este nevoie, doar anumite informații din acestea.

Cum va funcționa ROWallet

Utilizatorii își vor putea adăuga documentele provenite din surse oficiale după verificarea inițială a identității cu ajutorul cărții electronice de identitate.

„Ideea este simplă: ROWallet va funcționa ca un portofel digital în care utilizatorul își poate adăuga documente provenite din surse oficiale, după o verificare inițială a identității cu cartea electronică de identitate”, a explicat MAI.

Atunci când o instituție publică sau privată solicită anumite date, utilizatorul va putea decide ce informații transmite, fără să fie obligat să ofere întregul document.

De exemplu, pentru a demonstra că are peste 18 ani, acesta va putea transmite doar confirmarea vârstei, fără să comunice și data completă a nașterii.

Ce avantaje vor avea românii odată cu lansarea aplicației

Printre avantajele anunțate pentru ROWallet se numără controlul asupra datelor personale, reducerea birocrației, securizarea accesului și posibilitatea utilizării identității digitale în statele membre ale Uniunii Europene.

Fiecare utilizator va decide ce date transmite și către cine. În același timp, folosirea documentelor digitale ar urma să reducă necesitatea prezentării copiilor fizice și repetarea acelorași proceduri administrative. Accesul în aplicație va fi protejat prin metode precum PIN-ul, amprenta sau recunoașterea facială.

Documentele și identitatea digitală din ROWallet vor putea fi recunoscute în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Utilizarea aplicației va rămâne opțională, astfel că documentele tradiționale vor putea fi folosite în continuare.

RO Wallet

RO Wallet. Sursă foto: rowallet.gov.ro

Datele vor fi păstrate pe telefon

ROWallet este conceput și pentru simplificarea unor proceduri precum semnarea documentelor, accesarea serviciilor bancare sau interacțiunea cu instituțiile publice, direct de pe telefon. Documentele păstrate în aplicație vor proveni din surse autorizate și vor rămâne sub controlul utilizatorului.

„Este important că datele vor fi stocate local pe telefon, iar furnizorul aplicației nu va avea acces la ele. În plus, utilizatorii vor putea accesa un istoric al datelor partajate pentru a ști exact ce informații au fost transmise și cui”, se arată în comunicatul oficial al MAI.

Utilizatorii vor putea verifica astfel ce informații au transmis și către ce entități.

Când va putea fi descărcată aplicația

Deși proiectul a fost lansat oficial, ROWallet nu este încă disponibil pentru descărcare. Prima versiune de test este programată pentru 31 octombrie 2026. Ulterior, pe 22 decembrie 2026, este prevăzută lansarea unei etape beta restrânse.

Versiunea finală ROWallet v1 ar urma să fie lansată oficial pe 14 ianuarie 2027.

Până atunci, persoanele interesate pot consulta site-ul oficial al proiectului, unde sunt publicate informațiile și documentațiile disponibile. Potrivit MAI, dezvoltarea ROWallet depinde și de colaborarea cu instituțiile publice și private care ar putea integra sistemul pentru simplificarea accesului la servicii și reducerea birocrației.

Ce se întâmplă dacă telefonul este pierdut sau furat

ROWallet include și măsuri pentru protejarea datelor în situația pierderii sau furtului telefonului. Portofelul digital va putea fi dezactivat, iar informațiile vor putea fi recuperate pe un alt dispozitiv printr-un proces de autentificare securizat. Aplicația va utiliza și mecanisme de certificare pentru verificarea documentelor și a identității entităților care solicită informații.

„Entitățile care emit documente sau solicită informații trebuie să facă parte din ecosistem și să fie autorizate”, se mai precizează în documentația oficială a proiectului.

Folosirea ROWallet nu va fi obligatorie. Utilizatorii vor putea alege în continuare între documentele tradiționale și varianta digitală.

„Direcția este una bună, deoarece proiectul nu încearcă doar să pună o copie a actelor pe telefon, ci să schimbe felul în care sunt cerute și partajate informațiile”.

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