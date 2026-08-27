Schimbări la Cartea Electronică de Identitate. Ce este SAT

Guvernul a majorat la 144,5 milioane de lei costurile pentru sistemul de alertă cibernetică timpurie pentru Cartea Electronică de Identitate, potrivit unui comunicat al instituției.

Executivul a reaprobat, joi, documentația privind necesitatea și oportunitatea realizării proiectului „Sistem de alertă timpurie – SAT (Early warning system)”, destinat protejării infrastructurii informatice care susține ecosistemul Cărții Electronice de Identitate (CEI).

În urma actualizării, valoarea cheltuielilor necesare implementării proiectului crește de la 106,4 milioane de lei, cât fusese stabilit inițial, la 144,5 milioane de lei. Executivul precizează că noua valoare se încadrează în plafonul financiar aprobat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), din care este asigurată finanțarea investiției.

Potrivit Guvernului, sistemul va avea rolul de a crește capacitatea autorităților de a identifica și gestiona amenințările cibernetice și informaționale care pot afecta infrastructura asociată emiterii și administrării Cărții Electronice de Identitate.

Investiția vizează toate componentele implicate în funcționarea CEI, precum și infrastructura IT&C utilizată de Ministerul Afacerilor Interne pentru furnizarea serviciilor digitale.

Executivul susține că SAT va contribui la protejarea resurselor informatice necesare furnizării serviciilor publice electronice, atât în relația cu cetățenii, cât și pentru angajații Ministerului Afacerilor Interne.

Sistemul este conceput să permită o interacțiune digitală sigură între cetățeni și entitățile publice sau private, prin intermediul unei infrastructuri informatice reziliente. Totodată, proiectul urmărește o abordare preventivă în fața unor atacuri cibernetice complexe, prin detectarea și contracararea rapidă a unor astfel de amenințări.

Investiția face parte din Componenta 7 – Transformare digitală a PNRR, în cadrul Investiției 8, dedicată Cărții Electronice de Identitate și semnăturii digitale calificate. Proiectul este inclus în Jalonul 174.

Prin dezvoltarea sistemului, autoritățile urmăresc consolidarea securității infrastructurilor digitale care stau la baza noilor servicii electronice oferite cetățenilor și creșterea capacității de răspuns în cazul unor incidente informatice.

Guvernul subliniază că actualizarea valorii proiectului nu presupune depășirea bugetului alocat prin PNRR, investiția urmând să fie realizată în limita fondurilor aprobate.