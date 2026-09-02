Certificatul de naștere. Ce faci dacă îl pierzi sau se deteriorează

Certificatul de naștere. Pierderea certificatului de naștere nu înseamnă că persoana rămâne fără dovada oficială a nașterii și nici că actul trebuie reconstituit de la zero. Autoritățile pot elibera un nou certificat, la cererea persoanei îndreptățite. Aceeași procedură poate fi folosită și atunci când documentul a fost furat, deteriorat, distrus sau chiar plastifiat.

Regulile în vigoare permit solicitarea unui nou certificat de stare civilă fără ca persoana să fie obligată să se întoarcă în localitatea în care s-a născut. Cererea poate fi depusă la oricare serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor (SPCLEP) sau, acolo unde un asemenea serviciu nu există, la primărie.

Ministerul Afacerilor Interne arată că un nou certificat de stare civilă poate fi eliberat în cazul în care documentul anterior a fost pierdut, furat, plastifiat, deteriorat sau distrus. Certificatele aflate în astfel de situații devin nule de drept.

Normele metodologice privind actele de stare civilă prevăd, de asemenea, că solicitantul trebuie să arate în cererea pentru noul certificat împrejurările în care documentul anterior a fost pierdut, furat, deteriorat sau distrus. Așadar, dacă nu mai găsești certificatul de naștere, nu este nevoie să obții din nou „actul de naștere”. Acesta există în registrele de stare civilă, iar pe baza sa autoritatea competentă emite un alt certificat.

Procedura este valabilă inclusiv în cazul deteriorării documentului. Mai mult, MAI atrage atenția că certificatele de stare civilă nu trebuie plastifiate. Plastifierea este interzisă, iar un certificat plastifiat este considerat nul și poate fi înlocuit, la cerere, cu unul nou.

Certificatul de naștere poate fi solicitat de titular sau de reprezentantul legal al acestuia. Eliberarea se poate face și printr-o persoană împuternicită prin procură specială sau prin avocat, în baza împuternicirii avocațiale. Pentru cetățenii români cu domiciliul în România, identificarea se face pe baza unui act de identitate valabil. Cetățenii români cu domiciliul în străinătate se pot legitima cu pașaportul aflat în termen de valabilitate.

În cazul minorilor de peste 14 ani care au carte de identitate, aceștia își pot solicita și primi certificatul de naștere în nume propriu sau prin împuternicit. Dacă minorul nu a avut niciodată act de identitate, solicitarea se face în nume propriu, dar acesta trebuie să fie asistat de unul dintre părinți sau, după caz, de tutore.

Una dintre cele mai importante reguli pentru cei care și-au pierdut certificatul este că solicitarea nu este limitată la localitatea în care a fost înregistrată nașterea.

Potrivit informațiilor oficiale publicate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, persoanele aflate în România pot depune cererea la oricare serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor. Dacă într-o localitate nu este constituit un astfel de serviciu, solicitarea poate fi adresată primăriei. Pentru românii aflați în afara țării există o altă variantă. Cererea poate fi depusă la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de carieră al României din străinătate.

Portalul oficial de stare civilă al MAI arată și că persoanele care dispun de mijloacele necesare de autentificare pot utiliza serviciile electronice pentru depunerea cererilor de eliberare a certificatelor de stare civilă, în cadrul sistemului pus la dispoziție de autorități. Disponibilitatea serviciilor electronice trebuie însă verificată pentru unitatea administrativ-teritorială vizată.

Certificatul poate fi ridicat de la serviciul de evidență a persoanelor sau de la primăria unde a fost depusă ori transmisă cererea. MAI prevede și posibilitatea livrării la o adresă din România în situațiile în care cererea a fost depusă sau transmisă electronic prin mijloacele de autentificare prevăzute de sistem. Costurile expedierii sunt suportate de solicitant.

Termenul poate varia în funcție de situație și de eventualele verificări necesare. Pe platforma oficială HUB Servicii MAI, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor indică pentru eliberarea certificatelor de stare civilă un timp mediu de aproximativ trei zile lucrătoare și un termen maxim de 30 de zile calendaristice pentru analizarea și procesarea cererii și eliberarea documentului.

Normele metodologice prevăd, la rândul lor, că certificatele solicitate ulterior întocmirii actului de stare civilă pot fi tipărite în prezența solicitantului sau emise electronic odată cu depunerea cererii. Dacă sunt necesare verificări, documentul poate fi eliberat ulterior, într-un termen de până la 30 de zile.

În privința costului, nu există o sumă unică aplicabilă în toate localitățile din România. Platforma oficială a MAI precizează că taxele aferente acestui serviciu se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Din acest motiv, înainte de depunerea solicitării este indicată verificarea taxelor practicate de serviciul de evidență a persoanelor sau de primăria la care urmează să fie depusă cererea.

Trebuie avut în vedere și un alt aspect: eliberarea unui nou certificat de naștere în format fizic îl anulează pe cel similar emis anterior. Același principiu se aplică documentului în format electronic. Prin urmare, dacă un certificat declarat pierdut este găsit ulterior, acesta nu trebuie considerat din nou documentul valabil după emiterea unui alt certificat de același tip.

Regulile sunt stabilite prin Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă și prin Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobate prin HG nr. 255/2024, cu modificările și completările ulterioare.