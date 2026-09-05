Alegerile din Saxonia-Anhalt îi complică mandatul lui Merz. CDU riscă să fie prinsă între AfD și Die Linke

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) este cotat cu prima șansă la alegerile regionale de duminică, 6 septembrie, din Saxonia-Anhalt, potrivit sondajelor citate de POLITICO.

Un rezultat în care formațiunea de dreapta obține o majoritate parlamentară ar reprezenta o premieră pentru politica germană postbelică și ar pune presiune suplimentară asupra cancelarului Friedrich Merz.

În cazul în care AfD nu ajunge la majoritatea necesară pentru a guverna singură, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), formațiunea lui Merz, ar putea fi nevoită să negocieze o soluție de guvernare cu partide de stânga. Situația ar complica strategia cancelarului, care a exclus atât cooperarea cu AfD, cât și cu formațiunea Die Linke.

Saxonia-Anhalt, land din estul Germaniei, este una dintre regiunile în care AfD și-a consolidat puternic poziția electorală. Sondajele preelectorale indică un avans clar al formațiunii față de CDU, iar o victorie cu majoritate absolută ar permite partidului să formeze singur guvernul regional.

Un asemenea rezultat ar avea consecințe la nivel național. Potrivit analizei POLITICO, el ar marca prima ascensiune a extremei drepte la putere într-un land german după cel de-Al Doilea Război Mondial. Pentru Merz, o astfel de evoluție ar reprezenta o lovitură politică, în condițiile în care CDU încearcă să limiteze extinderea AfD.

Totuși, unii politicieni conservatori consideră că guvernarea AfD ar putea expune limitele formațiunii. Alexander Räuscher, deputat CDU în parlamentul landului, a susținut că liderul AfD, Ulrich Siegmund, ar putea eșua în funcția de premier, deoarece nu ar reuși să își îndeplinească promisiunile electorale.

Dacă AfD nu obține majoritatea absolută, CDU ar trebui să găsească o formulă de guvernare cu celelalte partide. Problema este că, potrivit sondajelor, Die Linke ar urma să ocupe locul al treilea, iar Partidul Social-Democrat (SPD) ar fi pe poziția a patra.

În acest scenariu, CDU ar putea forma un guvern minoritar cu SPD și, eventual, cu Verzii. Pentru a-și susține premierul și pentru a adopta legi, conservatorii ar avea însă nevoie de sprijinul Die Linke, chiar dacă nu ar exista o coaliție formală.

Există precedente în landurile Turingia și Saxonia, unde CDU conduce guverne minoritare cu sprijinul Die Linke. Partidul de stânga a transmis că ar putea susține o formulă similară și în Saxonia-Anhalt, dar ar solicita condiții în schimb.

CDU a respins până acum atât colaborarea cu AfD, cât și cu Die Linke. O organizație locală a partidului din Saxonia-Anhalt a contestat deja orice guvernare care ar depinde de „bunăvoința, toleranța sau consimțământul explicit” al formațiunii de stânga.

Criticii unei asemenea formule susțin că Die Linke ar dobândi un drept de veto asupra guvernării conservatoare. În același timp, ei avertizează că o cooperare cu partidele de stânga ar putea alimenta discursul AfD, care își prezintă adversarii drept parte a aceluiași sistem politic.

Disputa se înscrie în dezbaterea mai largă privind „cordonul sanitar” instituit de Merz în jurul AfD. În iulie, Michael Kretschmer, premierul landului Saxonia, declara că cei care continuă să vorbească despre această politică „nu au înțeles semnele vremurilor”.

Friedrich Merz ajunge la scrutin într-o poziție politică fragilă. POLITICO îl descrie drept cel mai nepopular cancelar din istoria măsurătorilor de opinie, după 16 luni de mandat, iar în interiorul CDU au apărut discuții despre posibilitatea înlocuirii sale.

Julian Schache, politician CDU din Magdeburg, a declarat că nemulțumirea și rezultatele slabe din sondaje ar putea crește presiunea pentru o schimbare de conducere. El a precizat însă că nu este clar dacă demisia lui Merz ar reprezenta soluția.

Înaintea alegerilor, cancelarul a evitat să anticipeze rezultatul. „Nu speculez astăzi despre ce se va întâmpla a doua zi după alegeri”, a spus Merz într-un interviu televizat. El a adăugat că guvernul va face tot posibilul pentru a împiedica „radicalii” să preia conducerea landului.