Organizația de tineret a partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se delimitează de poziția conducerii formațiunii privind ieșirea Germaniei din zona euro și din spațiul Schengen, potrivit publicației Bild.

Generation Deutschland (GD) susține menținerea țării în ambele structuri și propune, în schimb, reformarea sistemului monetar european.

Noua poziție urmează să fie stabilită oficial sâmbătă, 29 august, la congresul federal al Generation Deutschland, organizat la Magdeburg.

Diferențele de poziție sunt importante deoarece liderul AfD, Alice Weidel, a susținut recent că partidul va încerca să scoată Germania atât din zona euro, cât și din spațiul Schengen dacă va ajunge la guvernare.

Jean-Pascal Hohm, liderul Generation Deutschland și membru al conducerii federale a AfD, a declarat pentru publicația Bild că organizația nu susține abandonarea monedei euro.

„Nu vrem ca Germania să iasă din zona euro, ci să fie rezolvate problemele structurale existente ale sistemului euro”, a declarat Hohm.

Potrivit unui proiect de declarație al organizației de tineret, euro a contribuit la consolidarea pieței unice europene, însă sistemul monetar are probleme structurale care trebuie corectate.

Documentul propune reforme menite să crească stabilitatea sistemului, fără ca Germania să renunțe la moneda unică sau la unitatea economică europeană.

AfD a fost fondat în 2013 ca partid eurosceptic, iar poziția critică față de moneda unică europeană a reprezentat una dintre temele importante ale formațiunii.

În programul electoral pentru alegerile federale din 2025, AfD a cerut ieșirea Germaniei din sistemul euro și revenirea la o monedă națională.

Poziția a fost reafirmată recent de Alice Weidel, co-lidera partidului. Aceasta a declarat că AfD va încerca să retragă Germania atât din zona euro, cât și din spațiul Schengen dacă formațiunea va ajunge la guvernare la nivel federal.

Weidel a susținut că Germania se afla într-o situație economică mai bună înainte de introducerea monedei euro și a criticat efectele monedei comune asupra economiei și gospodăriilor germane.

Diferențele dintre Hohm și conducerea AfD nu se limitează la politica monetară europeană.

În timp ce Alice Weidel susține retragerea Germaniei din spațiul Schengen, liderul Generation Deutschland consideră că țara ar trebui să rămână în zona europeană de liberă circulație.

Poziția organizației de tineret reprezintă astfel o distanțare clară de linia promovată de conducerea partidului în două dintre cele mai importante teme europene ale AfD.

Generation Deutschland a fost înființată în 2025 ca noua organizație de tineret a AfD, după ce partidul a desființat fosta sa aripă de tineret, Junge Alternative.

Congresul de la Magdeburg este unul dintre primele momente importante pentru noua structură, care încearcă să își definească pozițiile politice și raportarea la conducerea partidului.

Faptul că liderul organizației de tineret face parte și din conducerea federală a AfD face ca divergențele privind euro și Schengen să fie relevante pentru dezbaterea internă din formațiune.

Discuțiile despre poziția AfD față de Europa au loc într-un moment în care presiunea politică asupra partidului crește în Germania.

Doi politicieni germani de rang înalt au cerut inițierea procedurilor pentru interzicerea unor filiale regionale ale AfD, cu o săptămână înaintea alegerilor din Saxonia-Anhalt, unde partidul ar putea ajunge pentru prima dată la putere într-un land.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, membru al Partidului Social-Democrat, și Cem Özdemir, politician al Verzilor și premier al landului Baden-Württemberg, au cerut într-un articol comun publicat în Frankfurter Allgemeine Zeitung inițierea rapidă a procedurilor împotriva filialelor AfD din Turingia, Saxonia, Saxonia-Anhalt și Brandenburg.

Cei doi au afirmat că aceste organizații regionale au o orientare „etno-naționalistă”.

Filialele AfD din cele patru landuri sunt clasificate de serviciile germane de informații drept organizații de extremă dreapta „confirmate”, pe baza unor poziții considerate anticonstituționale.

Distanțarea Generation Deutschland de pozițiile AfD privind zona euro și Schengen scoate la iveală diferențe importante în interiorul formațiunii, într-un moment în care partidul continuă să crească în sondaje.

Poziția oficială pe care organizația de tineret o va adopta la congresul de la Magdeburg va arăta în ce măsură această structură poate deveni o voce distinctă în interiorul AfD și dacă divergențele privind relația Germaniei cu Uniunea Europeană vor continua să se accentueze.