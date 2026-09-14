Imprimeria Băncii Naționale a României (BNR) este pregătită să tipărească bancnote euro atunci când România va îndeplini condițiile necesare, a declarat luni guvernatorul Mugur Isărescu.

Declarația a fost făcută la evenimentul de lansare în circuitul numismatic a unei bancnote aniversare pentru colecționare, dedicată lui Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naționale a României, la 190 de ani de la nașterea sa.

Noua bancnotă aniversară este imprimată pe suport de polimer și are o valoare nominală de 100 de lei. Isărescu a prezentat elementul de securitate care diferențiază această emisiune de celelalte bancnote lansate de BNR.

Este vorba despre OVMI Spark, un element imprimat cu cerneală optic variabilă și magnetică, a cărui culoare se schimbă din auriu în verde atunci când bancnota este privită din unghiuri diferite.

„Ceea ce diferențiază această bancnotă de toate celelalte pe care Banca Națională le-a emis este un nou element de securitate și e bine să vi-l prezentăm, imprimat cu cerneală optic variabilă și magnetică, vă spun inițialele - OVMI, OVMI Spark, care își schimbă culoarea din auriu în verde când bancnota este privită sub diverse unghiuri de înclinare”, a declarat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a explicat că tehnologia folosește pigmenți metalici orientați cu ajutorul unor magneți de înaltă precizie, pentru obținerea unor efecte dinamice tridimensionale.

„Această tehnologie reprezintă ceva de ultimă generație. Ea integrează pigmenți metalici orientați folosindu-se magneți de înaltă precizie și care creează efecte dinamice tridimensionale. Astfel se obține un element de securitate complex, foarte ușor de identificat de către public, dar extrem de greu, dacă nu, chiar imposibil de falsificat”, a declarat Isărescu.

El a legat această tehnologie de capacitatea Imprimeriei BNR de a produce, în viitor, și bancnote euro.

„Asta arată încă o dată că Imprimeria Băncii Naționale a României este gata, pregătită să tipărească și bancnotele euro, când va fi cazul și vom îndeplini condițiile”, a declarat guvernatorul BNR.

Bancnota are aceleași dimensiuni ca bancnota de circulație de 100 de lei și este predominant albastră. Este imprimată pe suport de polimer, prin tehnică mixtă, ofset și în relief.

Pe verticală, bancnota are o fereastră transparentă complexă, care include un portret multiton și elementul de securitate OVMI Spark.

Pe avers se află, în partea dreaptă, portretul și semnătura lui Eugeniu Carada, alături de numele său și anii în care a trăit, „Eugeniu Carada 1836-1910”.

În zona centrală este reprezentată Sala Ghișeelor din Palatul Vechi al Băncii Naționale a României. Peste această imagine este suprapus un detaliu al sălii, reprezentând o acvilă, iar în spatele acesteia se află un scut ornamentat cu sigla BNR.

Bancnota mai conține stema României, denumirea „Banca Națională a României” și un medalion cu sigla BNR.

Valoarea nominală de 100 de lei apare de patru ori: în partea stângă jos, în cifre, „100”; în zona centrală inferioară, în litere, „Lei Una Sută”; în dreapta jos, pe verticală, „Una Sută Lei”; și în dreapta sus, pe verticală, „100”.

Semnăturile guvernatorului și casierului central sunt amplasate în partea centrală a bancnotei, deasupra valorii nominale înscrise în litere.

BNR a aprobat pentru această emisiune un tiraj de 16.000 de bancnote aniversare pentru colecționare, cu valoarea nominală de 100 de lei.

Au fost aprobate, de asemenea, 1.000 de coli speciale, fiecare formată din patru bancnote aniversare de 100 de lei.

Bancnotele sunt introduse în pliante de prezentare redactate în limbile română, engleză și franceză. Fiecare coală specială este însoțită de un certificat de autenticitate, iar plianta și certificatul sunt introduse într-un plic personalizat.

Bancnotele aniversare au putere circulatorie pe teritoriul României. Prețul unei bancnote aniversare este de 240 de lei, TVA și pliantul de prezentare incluse. Pentru coala specială cu patru bancnote, prețul este de 840 de lei, TVA și certificatul de autenticitate incluse.

Noile bancnote pentru colecționare vor fi distribuite prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Vânzarea acestora va începe la 15 septembrie 2026.