Economie

Florin Cîțu critică dur strategia BNR și avertizează asupra creșterii dobânzilor: Euro ar fi putut ajunge sub 3 lei

Florin Cîțu critică dur strategia BNR și avertizează asupra creșterii dobânzilor: Euro ar fi putut ajunge sub 3 leisursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Florin Cîțu, fostul premier și ministru al Finanțelor, lansează critici dure la adresa politicii monetare adoptate de Banca Națională a României. Acesta susține că inflația menținută la niveluri ridicate avantajează direct Guvernul prin creșterea PIB-ului nominal și avertizează că BNR ar putea fi obligată să majoreze din nou rata dobânzii de politică monetară, pe fondul presiunilor din piețele internaționale, conform romaniatv.net.

Florin Cîțu critică dur strategia BNR și avertizează asupra creșterii dobânzilor: Euro ar fi putut ajunge sub 3 lei

Analizând evoluția recentă a prognozelor economice, fostul ministru explică o situație aparent contradictorie, în care creșterea economică reală este revizuită în scădere, în timp ce valoarea nominală a PIB-ului înregistrează o creștere. Diferența dintre cele două cifre este generată de un nivel al inflației peste estimările inițiale.

„Guvernul are nevoie de inflație. Iar BNR, prin inacțiune, o acomodează. Bugetul pentru 2026 a fost construit cu o creștere economică reală de 1%. CNP (n.r. Comisia Națională de Strategie și Prognoză) a redus prognoza la doar 0,1% — și este singura instituție care mai vede creștere. Partea interesantă: în același timp, CNP a majorat valoarea PIB-ului nominal. Cum poate scădea creșterea reală, dar crește PIB-ul nominal? Simplu: printr-o inflație mai mare decât cea estimată inițial. Un PIB nominal umflat reduce automat deficitul și datoria publică exprimate ca procent din PIB. Inflația ascunde astfel eșecul fiscal”, a scris fostul ministru de Finanțe.

BNR

BNR. Sursa foto: Razvan ValcaneantuEEC

Presiuni pe piața monetară și posibilitatea majorării dobânzilor

Declarațiile vin în contextul în care Banca Națională a României a menținut în 2026 rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50%, semnalând că inflația continuă să reprezinte o provocare majoră pentru economie. Florin Cîțu consideră însă că contextul internațional al dobânzilor și dinamica pieței monetare locale vor forța o schimbare de direcție.

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„Numai că realitatea strică mereu planurile funcționarilor. Creșterea dobânzilor la nivel global pune BNR în dificultate, iar dobânzile de pe piața monetară au început deja să urce. Așa cum spun de câteva luni, următoarea mișcare a BNR va fi, cel mai probabil, o majorare a dobânzii, nu o reducere.

Pentru că nu a majorat-o la momentul potrivit, va fi obligată să o facă într-o economie deja în recesiune. Iar pentru ”specialiști”: ce se întâmplă cu moneda unei țări cu deficit mare, inflație ridicată și o bancă centrală obligată tardiv să înăsprească politica monetară? Place your bets”, a mai zis Cîțu.

Rolul BNR în evoluția cursului de schimb și ipoteza unui euro sub 3 lei

În plus, fostul prim-ministru contestă modul în care este prezentată evoluția leului în spațiul public. Acesta susține că banca centrală a efectuat intervenții constante de-a lungul anilor nu doar pentru a preveni deprecierea monedei naționale, ci și pentru a stopa o apreciere considerată prea puternică.

„P.S. Este fascinant cum românii sunt bombardați cu știri alarmiste despre „deprecierea leului”, dar nimeni nu le spune că BNR a intervenit ani la rând și în sens invers: a cumpărat valută și a împiedicat aprecierea leului. Fără aceste intervenții, cursul ar fi fost astăzi semnificativ mai mic. Sub 3 lei pe euro? Foarte probabil”, a încheiat Florin Cîțu.

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