Politica

Reforma administrativă ia startul la Botoșani. Ce avantaje promite Alexandru Stoica pentru comunele care acceptă comasarea voluntară

Reforma administrativă ia startul la Botoșani. Ce avantaje promite Alexandru Stoica pentru comunele care acceptă comasarea voluntarăsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Procesul de reorganizare a administrației publice din România se bazează pe consultarea directă cu aleșii locali, singurii care înțeleg în profunzime problemele reale ale cetățenilor. Aceasta este viziunea transmisă sâmbătă de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, în urma unei vizite de lucru desfășurate în județul Botoșani, unde le-a solicitat edililor să susțină procesul de comasare voluntară a localităților, prezentându-le beneficiile financiare și administrative ale acestei măsuri.

Reforma administrativă ia startul la Botoșani. Ce avantaje promite Alexandru Stoica pentru comunele care acceptă comasarea voluntară

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, oficialul guvernamental a detaliat scopul deplasării sale în nordul țării și discuțiile purtate cu reprezentanții administrației județene și locale.

”Reforma administrativă se construieşte prin dialog, împreună cu cei care cunosc cel mai bine nevoile comunităţilor locale. Astăzi, la Botoşani, m-am întâlnit cu prefectul, primarii şi parlamentarii din judeţ pentru a le prezenta măsura «START Reforma Administrativă: asociere şi comasare voluntară»”, a anunțat, sâmbătă, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica.

Totodată, demnitarul a făcut un apel ferm către liderii administrațiilor locale, îndemnându-i să își asume această schimbare pentru binele cetățenilor pe care îi reprezintă: ”Prin comasare voluntară, comunităţile au şansa de a se dezvolta mai repede şi mai bine!”.

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Avantajele directe ale unirii resurselor locale

Potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Stoica, asocierea unităților administrativ-teritoriale nu este doar un exercițiu birocratic, ci o soluție practică pentru creșterea nivelului de trai. Ministrul subliniază că unirea forțelor administrative va permite primăriilor să acceseze fonduri mult mai consistente pentru modernizarea localităților.

”UAT-urile care îşi unesc resursele vor avea o capacitate mai mare de a atrage investiţii, de a-şi moderniza infrastructura şi de a oferi servicii publice de calitate. Vorbim despre lucruri concrete, care contează în viaţa de zi cu zi a oamenilor: apă şi canalizare, şcoli moderne, centre medicale şi drumuri mai bune”, a mai transmis ministrul.

Deblocarea investițiilor și sprijinul guvernamental

Oficialul de la Dezvoltare a punctat faptul că executivul urmărește rezultate palpabile în teritoriu, respingând ideea unei reorganizări făcute doar la nivel teoretic, fără impact real în viața românilor. Pe lângă tema comasării, agenda discuțiilor de la Botoșani a inclus și o analiză a șantierelor deja deschise în județ.

”Am discutat şi despre stadiul proiectelor aflate în derulare, despre dificultăţile întâmpinate în implementarea investiţiilor şi despre modul prin care Ministerul Dezvoltării poate sprijini autorităţile locale să îşi ducă proiectele la bun sfârşit. Îmi doresc ca această întâlnire să fie urmată de iniţiative concrete şi de o colaborare strânsă în perioada următoare”, a conchis ministrul Dezvoltării.

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