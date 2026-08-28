Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) încearcă să transforme nostalgia pentru fosta Germanie de Est într-un instrument electoral înaintea alegerilor regionale din Saxonia-Anhalt, programate pe 6 septembrie 2026, potrivit publicației americane Politico.

În centrul campaniei se află inclusiv legendarele mopede Simson, devenite simboluri ale identității est-germane.

La Quedlinburg, liderul AfD din Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, a condus recent o caravană formată din sute de motocicliști pe mopede Simson, într-un eveniment electoral organizat înaintea scrutinului.

Momentul este important deoarece AfD conduce detașat în cele mai recente sondaje și ar putea obține cel mai bun rezultat din istoria partidului la nivel regional.

Mopedele Simson au fost fabricate în Germania de Est și au rămas, la aproape patru decenii după căderea Zidului Berlinului, un simbol puternic al fostei RDG.

Ulrich Siegmund a folosit acest simbol în campania electorală pentru a transmite un mesaj legat de identitatea est-germană și de ideea unei comunități unite. Înainte de plecarea caravanei, politicianul a declarat că nu totul a fost pozitiv în timpul regimului comunist, dar a susținut că „cultura Simson” reprezintă libertatea individuală de mișcare și o perioadă în care oamenii se sprijineau reciproc.

Pentru AfD, această strategie se înscrie într-o campanie mai amplă adresată alegătorilor din estul Germaniei, unde sentimentul unei identități regionale distincte s-a păstrat după reunificarea țării.

Miza este una importantă pentru partid. Alegerile regionale din Saxonia-Anhalt vor avea loc pe 6 septembrie, iar cele mai recente date ale Infratest dimap, realizate pentru ARD, plasează AfD la 42%, în timp ce CDU este creditată cu 22%. Sondajul a fost realizat pe 24 și 25 august, pe un eșantion de 1.511 alegători.

O victorie de asemenea proporții ar reprezenta un moment important pentru AfD, partid fondat în 2013 și care nu a condus până acum niciun land german.

Ulrich Siegmund, candidatul partidului pentru funcția de ministru-președinte al landului, este una dintre figurile centrale ale acestei campanii. Potrivit Reuters, AfD era creditată recent cu aproximativ 41% din intențiile de vot, iar Siegmund încearcă să prezinte o imagine mai moderată și mai accesibilă a partidului, în timp ce promovează politici naționaliste și poziții dure privind imigrația.

Fenomenul exploatat de AfD poartă în Germania numele de „Ostalgie”, un termen format din cuvintele „Ost” — est — și „Nostalgie”.

Conceptul se referă la nostalgia față de anumite aspecte ale vieții din fosta Germanie de Est: produse, mărci, locuri, relații sociale sau sentimentul unei comunități mai apropiate.

Potrivit istoricului Stefan Wolle, nostalgia pentru fosta RDG a fost asociată mult timp cu stânga politică. În ultimii ani, însă, extrema dreaptă a început să folosească aceleași simboluri pentru a construi un mesaj politic adresat alegătorilor din estul Germaniei.

Strategia este bazată pe ideea că diferențele dintre estul și vestul țării nu au dispărut complet după reunificarea din 1990.

Datele privind evoluția demografică și economică arată de ce identitatea est-germană rămâne un subiect sensibil.

În timp ce populația Germaniei de Vest a crescut cu aproximativ 10% între 1990 și 2024, populația din estul țării a scăzut cu circa 16%, potrivit datelor oficiale citate de POLITICO. Regiunile estice au, de asemenea, o populație mai îmbătrânită.

Pentru mulți locuitori ai fostei Germanii de Est, reunificarea a fost urmată de închiderea unor întreprinderi, pierderea locurilor de muncă și plecarea unei părți importante a populației spre vest.

Acest sentiment de frustrare și de diferență față de vestul Germaniei este unul dintre elementele pe care AfD încearcă să le transforme în sprijin electoral.

Compania Simson are însă o istorie care complică utilizarea actuală a brandului.

Firma a fost fondată în 1856 de o familie germană de origine evreiască. În timpul regimului nazist, fabrica a fost expropriată, iar după război, în Germania de Est, a devenit cunoscută pentru producția de mopede.

Dennis Baum, descendent al familiei Simson și nepotul Minei Simson, care a fugit din Germania nazistă în 1936, a criticat folosirea numelui Simson în campania politică a AfD.

El a participat în iulie la proteste împotriva unui congres al AfD în Turingia și a cerut ca numele Simson să fie ținut departe de politică.

„Istoria nu se repetă, dar rimează”, a declarat Baum, potrivit POLITICO, explicând că experiența familiei sale îl determină să se opună ascensiunii extremei drepte.

Ulrich Siegmund a respins criticile și a susținut, în schimb, că deciziile privind viața politică din Saxonia-Anhalt trebuie luate de oamenii din regiune.

Mopedele Simson nu au fost întotdeauna asociate cu politica. Ele au devenit populare în Germania de Est datorită prețului și disponibilității, iar astăzi au statut de obiecte de colecție și simboluri culturale.

Un avantaj important este și regimul special de circulație: anumite modele Simson fabricate în fosta RDG pot circula legal cu până la 60 km/h, mai mult decât limita obișnuită aplicată altor mopede.

În campania din Saxonia-Anhalt, însă, aceste vehicule au devenit mai mult decât un simbol al trecutului industrial al regiunii. Pentru AfD, ele reprezintă o modalitate de a conecta nostalgia pentru Germania de Est cu un mesaj electoral actual.

Alegerile din 6 septembrie vor arăta dacă această strategie va contribui la transformarea avantajului din sondaje într-un rezultat istoric pentru AfD. Miza depășește însă granițele unui singur land, deoarece scrutinul este urmărit ca un test important pentru evoluția politică a Germaniei.