Companiile au donat un record de 646 de milioane de dolari pentru a influența alegerile federale din SUA, în cele 18 luni încheiate în iunie 2026, potrivit unei noi analize realizate de organizația de monitorizare Public Citizen, informații preluate de Reuters.

Suma este cu 40% mai mare decât totalul cheltuit de companii pe parcursul întregului ciclu electoral prezidențial din 2024. Datele apar cu doar câteva luni înaintea alegerilor parlamentare americane din 3 noiembrie, când se va decide controlul asupra Congresului.

Creșterea este alimentată în special de companiile din industria criptomonedelor, pariurilor online și tehnologiei, inclusiv firme cu interese în inteligența artificială și centrele de date.

Potrivit Public Citizen, companiile din sectoarele criptomonedelor, pariurilor online și tehnologiei au contribuit împreună cu 344 de milioane de dolari în actualul ciclu electoral. Aceasta reprezintă peste jumătate din totalul donațiilor corporative identificate.

Industria crypto rămâne cel mai mare finanțator corporativ al campaniilor americane, urmată de companiile de pariuri online și de firmele din zona AI și a infrastructurii pentru centre de date.

Unul dintre exemplele menționate în raport este Koch Inc., conglomeratul controlat de Charles Koch. Compania a donat 20 de milioane de dolari în iunie către Americans for Prosperity Action, organizație politică asociată rețelei Koch.

Unul dintre cele mai vizibile fenomene ale actualului ciclu electoral este creșterea implicării companiilor de pariuri sportive.

DraftKings, FanDuel, Fanatics și bet365 au direcționat milioane de dolari către organizații politice care sprijină candidați din ambele partide. Potrivit analizei Public Citizen, industria pariurilor online a ajuns la aproximativ 76 de milioane de dolari în contribuții pentru alegerile parlamentare din acest an.

În trimestrul al doilea, mai multe dintre aceste companii au contribuit cu 29 de milioane de dolari către super PAC-ul Win for America, care distribuie fonduri către organizații politice implicate în susținerea candidaților.

Datele analizate arată și contribuții importante din partea companiilor din industria tutunului și a canabisului.

Reynolds American, producătorul țigărilor Camel și Newport, a donat 5 milioane de dolari către MAGA Inc., super PAC-ul aliniat președintelui Donald Trump.

Șase companii din industria canabisului, inclusiv Curaleaf și Trulieve, au contribuit împreună cu 11,5 milioane de dolari către America First Agriculture Action Inc., potrivit analizei bazate pe documentele depuse la Comisia Electorală Federală.

Sectorul inteligenței artificiale a devenit, de asemenea, un jucător important în finanțarea politică americană.

Leading the Future, un super PAC susținut de persoane și investitori din ecosistemul tehnologic și prezentat de Reuters drept o organizație aliniată dezvoltatorului ChatGPT, OpenAI, a raportat până acum 50 de milioane de dolari. Public Citizen estimează contribuțiile raportate din sectorul AI și al tehnologiei la aproximativ 62 de milioane de dolari.

OpenAI a precizat anterior că niciun grup politic extern nu vorbește în numele companiei și nu reprezintă pozițiile sale oficiale.

Cei 646 de milioane de dolari reprezintă doar cheltuielile care pot fi identificate în documentele federale analizate. Totalul nu include banii direcționați către așa-numitele grupuri de „dark money”, organizații care pot participa la activități politice fără să dezvăluie public în totalitate identitatea donatorilor.

De asemenea, nu sunt incluse cheltuielile pentru multe alegeri statale și locale sau sumele plătite direct de proprietarii și directorii companiilor.

Reuters notează că Anthropic a donat 40 de milioane de dolari unei organizații nonprofit implicate în activitatea politică, în timp ce cheltuielile directe ale unor miliardari și antreprenori, inclusiv Elon Musk și Sergey Brin, se ridică la alte zeci sau sute de milioane de dolari care nu intră în totalul calculat pentru donațiile corporative federale.

Public Citizen estimează că actualul ciclu electoral reprezintă deja aproximativ 38% din totalul de 1,7 miliarde de dolari cheltuiți de companii pentru influențarea alegerilor federale americane de la decizia Curții Supreme din 2010 în cazul Citizens United v. FEC.

Decizia a schimbat regulile privind implicarea financiară a companiilor și a persoanelor foarte bogate în politica americană, permițând cheltuieli independente nelimitate prin anumite organizații politice.

Organizațiile care militează pentru reformarea finanțării campaniilor avertizează că fenomenul poate amplifica influența unor industrii cu interese economice directe. Pe de altă parte, susținătorii libertății de exprimare consideră că implicarea financiară în politică reprezintă o formă de exprimare protejată constituțional.