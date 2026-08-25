Rusia a respins acuzațiile formulate de autoritățile de la Paris privind eventuale acțiuni de ingerință în alegerile prezidențiale din Franța. Moscova susține că politicienii francezi folosesc tema amenințării ruse ca pe un instrument de manipulare electorală, conform AFP.

Acuzațiile vin pe fondul unor avertismente lansate de serviciile franceze privind operațiuni de destabilizare derulate pe rețelele sociale și atribuite unor rețele proruse. Conform evaluărilor inițiale ale autorităților din Franța, aceste acțiuni au avut până în prezent un impact redus în spațiul public.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus al Afacerilor Externe a transmis poziția oficială a Kremlinului, respingând criticile venite dinspre Paris.

Rusia „respinge ferm aceste acuzaţii nefondate şi lipsite de dovezi”, a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova. Reprezentanta diplomației ruse a adăugat că aceste acuzații „nu ne surprind deloc”.

„Observăm că, pentru mulţi candidaţi, cursa prezidenţială implică, ca element obligatoriu al programului, formularea unor declaraţii zgomotase privind lupta împotriva ameninţării ruse şi sprijinul acordat regimului de la Kiev”, a continuat purtătoarea de cuvânt.

Avertismentele privind manipularea spațiului digital au fost lansate de Viginum, instituția specializată în combaterea ingerințelor digitale străine. Această structură a identificat acțiuni recente asociate unor rețele proruse care au vizat personalități marcante din politica franceză.

Printre cei vizați se numără fostul prim-ministru Gabriel Attal, candidat din partea partidului Renaissance, care a înregistrat deja o plângere oficială în urma mai multor campanii de dezinformare derulate împotriva sa.

Specialiștii în securitate cibernetică atribuie aceste acțiuni tehnicii denumite Matrioșka. Această metodă de operare este activă din anul 2023 și presupune crearea de conținut fals, urmată de distribuirea și amplificarea coordonată a acestuia pe platformele sociale.

Pe lângă Gabriel Attal, campaniile au vizat și alți lideri politici din Franța, precum Raphaël Glucksmann și fostul prim-ministru Édouard Philippe. Toți acești politicieni s-au declarat susținători fermi ai Ucrainei în contextul conflictului declanșat în anul 2022, aliniindu-se poziției majoritare din spațiul politic francez.

Pentru informații actualizate privind desfășurarea proceselor electorale, normele de vot și resursele oficiale, puteți consulta portalurile administrative ale autorităților competente sau platformele de informare publică din fiecare jurisdicție.