Cătălin Predoiu, despre atentatele din 11 septembrie: „Terorismul nu a reușit să învingă”

Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, a transmis vineri, la 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, un mesaj de solidaritate cu Statele Unite. Într-o postare publicată pe Facebook, Ministrul interimar al Afacerilor Interne a comemorat victimele atacurilor, a vorbit despre curajul celor care au intervenit și a afirmat că terorismul nu a reușit să învingă valorile, umanitatea și solidaritatea.

Cătălin Predoiu a marcat vineri împlinirea a 25 de ani de la atacurile teroriste care au lovit Statele Unite la 11 septembrie 2001. Ministrul interimar al Afacerilor Interne a publicat pe Facebook un mesaj în care a vorbit despre solidaritatea arătată Americii după tragedie și despre importanța păstrării acesteia după un sfert de secol. Predoiu a afirmat că sprijinul manifestat de lumea liberă față de Statele Unite în 2001 continuă să fie la fel de important.

„La 11 septembrie 2001, lumea liberă a fost alături de America. După 25 de ani, această solidaritate rămâne la fel de puternică”, a scris Cătălin Predoiu.

Ministrul interimar al Afacerilor Interne a amintit în mesajul său atât de cei care și-au pierdut viața în atentate, cât și de oamenii care au intervenit în timpul și după atacuri.

„Astăzi, îi comemorăm pe cei care și-au pierdut viața, cinstim curajul celor care au intervenit și reafirmăm forța unității care s-a născut în fața tragediei”, a transmis Predoiu.

Cătălin Predoiu a vorbit și despre obiectivul atacurilor teroriste, afirmând că acestea au urmărit să genereze teamă și dezbinare. În opinia sa, acest obiectiv nu a reușit să distrugă valorile și solidaritatea care au unit societatea în fața tragediei.

„Terorismul a încercat să inspire teamă și să dezbine. Nu a reușit însă să învingă valorile, umanitatea și solidaritatea care ne unesc și astăzi”.

Mesajul ministrului interimar al Afacerilor Interne a fost transmis în ziua în care Statele Unite și alte țări marchează 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001.

Atacurile din urmă cu 25 de ani au fost comise după ce patru avioane de pasageri au fost deturnate de teroriști afiliați rețelei Al-Qaida. Două dintre aeronave au fost îndreptate către Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York și au lovit cele două clădiri.

Un al treilea avion deturnat a lovit Pentagonul, sediul Departamentului Apărării al Statelor Unite. Cea de-a patra aeronavă nu și-a mai atins ținta și s-a prăbușit în Pennsylvania, după ce pasagerii aflați la bord au încercat să preia controlul avionului de la teroriști.

Aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața în urma atacurilor din 11 septembrie 2001. La 25 de ani de la atentate, Cătălin Predoiu a transmis un mesaj de solidaritate cu Statele Unite, în care a comemorat victimele, a evocat curajul celor care au intervenit și a afirmat că valorile, umanitatea și solidaritatea nu au fost învinse de terorism.