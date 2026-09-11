Statele Unite marchează vineri 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, prin ceremonii organizate în mai multe puncte ale țării. Președintele Donald Trump va participa la comemorarea de la Pentagon, vicepreședintele JD Vance va merge la New York, iar alți oficiali ai administrației americane vor fi prezenți la Shanksville, Pennsylvania.

Donald Trump va participa pentru al doilea an consecutiv la ceremonia de comemorare organizată la Pentagon. În 2024, președintele american a fost prezent la Ground Zero, locul în care se aflau turnurile World Trade Center.

Evenimentele din acest an marchează un sfert de secol de la atacurile în care militanții al-Qaida au deturnat patru avioane. Aproape 2.977 de persoane au fost ucise în cele trei zone lovite, iar atacurile au produs schimbări majore în politica externă și în strategia de securitate națională a Statelor Unite.

Potrivit AP, vicepreședintele JD Vance va participa la ceremonia organizată la New York, unde sunt așteptați și foști președinți ai Statelor Unite. În același timp, alți reprezentanți ai administrației americane vor fi prezenți la manifestările din Shanksville, Pennsylvania.

Vance intenționase să participe și anul trecut la comemorarea din New York, însă planurile sale s-au schimbat. Vicepreședintele a plecat atunci la Salt Lake City pentru a fi alături de familia lui Charlie Kirk, după asasinarea activistului conservator.

La ceremonia desfășurată anul trecut la Pentagon, Donald Trump a vorbit despre momentele care au marcat ziua atacurilor. În discursul său au fost incluse și fragmente din conversațiile purtate de pasagerii aflați la bordul avioanelor deturnate.

Înaintea comemorărilor de vineri, Donald Trump a participat marți la un eveniment organizat în fața Casei Albe. Președintele american a promis că SUA „nu va uita niciodată” victimele atacurilor și a vorbit despre impactul pe care ziua de 11 septembrie 2001 l-a avut asupra istoriei țării.

Trump a spus că atacurile au reprezentat unul dintre puținele momente din istorie care „împart timpul în ceea ce a fost înainte” și ceea ce a urmat.

La eveniment a fost expusă și o grindă masivă din oțel, recuperată din Turnul de Sud al World Trade Center. Piesa are 6,2 metri lungime și cântărește aproape 7.000 de kilograme.

Grinda a traversat Statele Unite timp de mai multe luni în cadrul turneului Steel Across America și urma să ajungă vineri la New York pentru o procesiune desfășurată pe urmele pompierului Stephen Siller, potrivit sursei citate.

Donald Trump a emis miercuri o proclamație prin care ziua de vineri este marcată drept „Ziua Patriotului 2026”.

În document, președintele american a prezentat cronologia evenimentelor din 2001, descriind momentul în care „pacea națiunii noastre a fost spulberată”. Trump a numit administrația sa „neclintită în angajamentul său de a se asigura că națiunea noastră este apărată de cea mai puternică și mai letală armată pe care a cunoscut-o vreodată lumea”.

Cea de-a 25-a aniversare a atacurilor din 11 septembrie a fost marcată și joi seară, în timpul convenției republicane pentru alegerile intermediare.

La evenimentul din Dallas au urcat pe scenă membri ai familiilor victimelor și pompieri în uniformă, în timp ce era interpretată melodia „Ave Maria”. Numele celor care și-au pierdut viața în atacuri au fost afișate pe un ecran, iar sunetul unui clopot a marcat comemorarea pompierilor morți în urmă cu 25 de ani.