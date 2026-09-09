Statele Unite ale Americii se pregătesc intens pentru scenariul în care conflictul militar din Ucraina va continua cel puțin până anul viitor. Această perspectivă apare în ciuda unor mesaje publice optimiste venite de la nivel înalt, care sugerau o relansare rapidă a negocierilor diplomatice. Analiza înalților oficiali și a experților de la Washington indică însă un război de lungă durată, sprijinul pentru Kiev trebuind adaptat acestei realități, anunță Bloomberg.

Pregătirile curente ale experților americani iau în calcul extinderea confruntărilor cel puțin până în primăvara anului 2027, conform datelor publicate de Nexta. Deși secretarul de Stat, Marco Rubio, a afirmat că procesul diplomatic mai poate fi revitalizat într-un timp scurt, evaluările interne din cadrul Pentagonului conturează o imagine mult mai rezervată.

Adjunctul secretarului american al Apărării, Elbridge Colby, a subliniat incertitudinea din jurul duratei confruntărilor, declarând că „nu putem prezice când se va încheia această tragedie”. Oficialul american a punctat necesitatea de a pregăti strategiile pentru un conflict pe termen lung, menționând că Ucraina va necesita asistență militară și financiară încă „luni și ani”.

Potrivit informațiilor furnizate de Bloomberg, recentele deplasări ale reprezentanților administrației Trump la Moscova și Kiev nu au generat rezultatele scontate. La nivelul cancelariilor occidentale din SUA și Europa se conturează ideea că acțiunile militare vor continua cel puțin până în primăvara anului 2027.

Sincronizarea demersurilor de pace rămâne dificilă din cauza pozițiilor divergente ale celor două părți implicate. În ciuda planurilor propuse pe canale diplomatice, atât Kievul, cât și Moscova mențin condiții preliminare greu de reconciliat în prezent.

Proiecțiile analiștilor militari și ale oficialilor internaționali arată că o încheiere rapidă a războiului este puțin probabilă înainte de anii 2027 sau 2028. Printre opțiunile analizate de specialiști se numără:

Înghețarea conflictului sau un armistițiu extins de-a lungul liniei actuale a frontului, varianta considerată a avea cea mai mare probabilitate de realizare în orizontul anului 2028.

O încetare limitată a focului, care ar putea face obiectul unor negocieri spre finalul anului 2026 sau la începutul anului 2027.

Un război de uzură pe termen lung, alimentat de capacitatea Moscovei de a-și regenera resursele economice și militare, dar și de refuzul acesteia de a face concesii majore.