Rusia este grav afectată de conflictul militar din Ucraina, iar datele oficiale arată o explozie a costurilor pentru menținerea frontului. În prima jumătate a acestui an, statul rus a alocat sume istorice pentru susținerea armatei și stimularea producției de armament, efortul financiar atingând cote fără precedent, conform Mediafax.

Conform datelor oficiale furnizate de Ministerul Finanțelor al Federației Ruse și analizate de cercetătorul german Janis Kluge, de la Institutul pentru Probleme de Securitate Internațională, bugetul militar al Moscovei a atins nivelul record de 10,687 trilioane de ruble în primele șase luni.

Echivalată în valută, suma depășește 106,27 miliarde de euro direcționate exclusiv către mașinăria de război. Descompunerea acestor cifre arată o medie lunară de 17,70 miliarde de euro și un efort zilnic de 586,71 milioane de euro. Calculat la nivel de detaliu, statul rus alocă 24,95 milioane de euro pe oră, ceea ce înseamnă peste 416.000 euro în fiecare minut sau aproximativ 7.000 euro pentru fiecare secundă care trece. Față de anul precedent, cheltuielile militare au consemnat o creștere de 30%.

Dimensiunea actuală a efortului financiar este evidențiată de comparația cu perioada dinaintea invaziei. Față de nivelul înregistrat în anul 2021, alocările financiare destinate sectorului defensiv și de înarmare s-au multiplicat de cinci ori.

Creșterea masivă a fondurilor este direct legată de pierderile umane și materiale de pe teren. Deși bilanțul exact este menținut secret de autoritățile de la Moscova, evaluările ucrainene și cele ale organismelor internaționale indică aproape 1,5 milioane de soldați scoși din luptă. În plus, estimările serviciilor secrete occidentale arată că aproximativ 500.000 de militari ruși și-au pierdut viața de la declanșarea invaziei din februarie 2022.

Eficiența operațională pe front s-a modificat dramatic în defavoarea armatei ruse. Un raport elaborat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale indică o accelerare puternică a ratei pierderilor umane în prima parte a acestui an.

Dacă în primele etape ale conflictului raportul pierderilor se menținea la nivelul de 2:1 sau 3:1, datele recente arată o disproporție majoră, ajungându-se la o rată de aproape 8:1 în defavoarea forțelor ruse.