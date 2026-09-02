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Regulă dură pentru bugetari: Pensiile speciale se taie cu 85% pentru cei care rămân angajați la stat. Proiectul a trecut tacit de Senat

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Regulă dură pentru bugetari: Pensiile speciale se taie cu 85% pentru cei care rămân angajați la stat. Proiectul a trecut tacit de Senat
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Din cuprinsul articolului

Măsură drastică pentru beneficiarii de pensii speciale și militare care doresc să își păstreze posturile din instituțiile publice. Senatul a adoptat tacit un proiect de lege inițiat de Guvern prin care aceste categorii de angajați pot continua activitatea la stat doar dacă acceptă o reducere de 85% a pensiei pe toată perioada în care rămân în funcție, conform Agerpres.

Decizia a fost anunțată în plen de președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus ședința în cadrul căreia s-a prezentat nota privind adoptarea tacită, termenul de dezbatere și vot fiind depășit încă din data de 28 iulie.

Regulă dură pentru bugetari: Pensiile speciale se taie cu 85% pentru cei care rămân angajați la stat. Proiectul a trecut tacit de Senat

Obiectivul principal al noii reglementări este stoparea practicii prin care un angajat încasează simultan două venituri integrale provenite din bugetul de stat. Măsura îi vizează exclusiv pe cei din sectorul public, astfel că persoanele pensionate care aleg să lucreze în mediul privat nu vor fi afectate de această tăiere drastice.

Totodată, actul normativ stabilește condițiile în care funcționarii publici își pot prelungi activitatea după împlinirea vârstei standard de pensionare. Aceștia trebuie să depună o solicitare cu cel puțin 30 de zile înainte de îndeplinirea condițiilor legale. Cu acordul conducătorului instituției, activitatea poate fi prelungită anual, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

sursa: Facebook

Limite pentru detașări și activități în organisme internaționale

Proiectul de lege introduce reglementări stricte și în privința mobilității cadrelor din administrația publică. Sunt prevăzute reguli tranzitorii pentru încheierea detașărilor aflate în derulare și pentru finalizarea procedurilor în curs. Transferurile vor mai fi posibile doar dacă sunt efectuate strict în interesul serviciului.

De asemenea, suspendările din funcție pentru activități desfășurate în cadrul organismelor Uniunii Europene sau în organizații internaționale vor fi limitate la o perioadă maximă de șase ani. Această regulă este menită să prevină blocarea pe termen lung a posturilor din administrație și să ofere mai multă predictibilitate instituțională.

Selecție meritocratică în caz de reorganizare

În cazurile de reorganizare instituțională care implică disponibilizări, noul cadru legislativ impune un mecanism bazat pe merit. Instituțiile vor fi obligate să le pună la dispoziție funcționarilor aflați în preaviz toate funcțiile vacante corespunzătoare.

Atunci când mai mulți angajați candidează pentru același post vacant, se va organiza un examen de selecție pentru a garanta egalitatea de șanse, iar perioada de preaviz se va suspenda pe durata desfășurării acestei examinări.

Dispute politice pe marginea votului tacit

Trecerea proiectului prin Senat fără o dezbatere efectivă a provocat reacții ferme din partea parlamentarilor. Senatorul USR Violeta Alexandru a apreciat drept "un deserviciu" adoptarea tacită de către Senat a acestui proiect, iar senatorul PNL Maria Horga a explicat că proiectul "a fost blocat de către PSD pentru că are alergie la reforme".

După parcurgerea etapei din Senat, proiectul de lege privind măsurile aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice merge la Camera Deputaților, care este for decizional.

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