DNA a trimis în judecată un fost secretar de stat și un șef ANF

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat că un fost secretar de stat din Ministerul Agriculturii și directorul general al Autorității Naționale Fitosanitare au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, într-un dosar privind transferul presupus nelegal al unei persoane de la Camera Deputaților. Procurorii susțin că aceasta ar fi ajuns ulterior într-un post cu atribuții de control, deși nu avea studiile de specialitate necesare, iar prejudiciul calculat depășește 148.000 de lei.

Dosarul, prezentat inițial de DNA printr-un comunicat din 8 mai 2026, a fost trimis instanței la 15 iulie 2026. Adrian Pintea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la data faptelor, este acuzat de instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată, cu două acte materiale. Romeo Șoldea, director general al Autorității Naționale Fitosanitare atât la data faptelor, cât și în prezent, este acuzat de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, tot în formă continuată.

Potrivit procurorilor, la 3 decembrie 2024, Adrian Pintea avea în subordine directă Autoritatea Națională Fitosanitară și, folosindu-se de autoritatea funcției, l-ar fi determinat pe Romeo Șoldea să facă demersurile necesare pentru transferarea unui cunoscut.

Persoana respectivă lucra la Camera Deputaților, în cadrul Departamentului Secretariatului Tehnic – Registratură și Arhivă, și ar fi fost transferată la Autoritatea Națională Fitosanitară pe funcția publică de consilier superior în Biroul Relații Publice Internaționale. Postul avea inițial atribuții de secretariat.

Procurorii susțin că Adrian Pintea i-ar fi cerut directorului general al ANF să aprobe transferul într-un interval foarte scurt, deși ar fi știut că decizia urma să fie emisă cu încălcarea prevederilor Codului administrativ.

Instituția trebuia să publice un anunț cu cel puțin 30 de zile înainte de verificarea competențelor profesionale necesare ocupării funcției publice. Transferul ar fi fost însă realizat la numai șapte zile după depunerea cererii.

După transferul la Autoritatea Națională Fitosanitară, persoana respectivă ar fi fost mutată definitiv, împreună cu postul ocupat, la Oficiul Județean Fitosanitar Botoșani, în localitatea sa de domiciliu.

Mutarea ar fi intrat în vigoare la 16 decembrie 2024 și ar fi fost dispusă de Romeo Șoldea în urma intervenției inițiale a fostului secretar de stat.

DNA susține că decizia ar fi fost adoptată cu încălcarea legislației naționale și a regulamentelor Uniunii Europene aplicabile în domeniul fitosanitar.

Prin această mutare, angajatul ar fi ajuns pe o funcție publică ce presupunea efectuarea unor controale tehnice în domeniul fitosanitar.

Pentru ca persoana transferată să primească atribuțiile de control, fișa postului ar fi fost modificată. Potrivit procurorilor, noului angajat i-ar fi fost acordate competențe pe care nu le putea exercita nici în fapt și nici din punct de vedere legal.

Persoana nu avea studii superioare de specialitate în domeniul fitosanitar și nu absolvise cursuri de perfecționare sau de pregătire profesională în domeniul agricol, horticol, biologic ori chimic.

DNA susține că, prin aceste demersuri, ar fi fost afectate interesele legitime ale Autorității Naționale Fitosanitare. Angajatul ar fi fost încadrat, printr-un transfer presupus nelegal, pe un post pe care nu l-ar fi putut obține prin concurs. La acel moment, organizarea concursurilor era suspendată.

În același timp, persoana s-ar fi aflat în imposibilitatea obiectivă de a îndeplini atribuțiile menționate în fișa postului.

Procurorii au calculat un prejudiciu de 148.542 de lei produs bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Suma reprezintă salariile brute încasate de persoana transferată în perioada 9 decembrie 2024 – 8 octombrie 2025, în calitate de funcționar public cu atribuții de control.

Autoritatea Națională Fitosanitară s-a constituit parte civilă în dosar cu întreaga sumă.

Instituția a cerut ca prejudiciul să fie actualizat cu rata inflației și ca persoanele responsabile să achite dobânda legală penalizatoare, calculată din momentul producerii pagubei și până la recuperarea integrală a banilor.

Procurorii anticorupție au dispus instituirea sechestrului asupra unui imobil deținut de Adrian Pintea și asupra unui bun mobil aflat în proprietatea lui Romeo Șoldea.

Măsurile asigurătorii au fost aplicate până la concurența sumei de 148.542 de lei, la care se adaugă cheltuielile judiciare.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, iar DNA a propus menținerea sechestrelor instituite în timpul urmăririi penale.

Trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei și transmiterea rechizitoriului către instanță. Această etapă a procesului penal nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție.