Acte de identitate contra bani. Cât ar fi costat un buletin la Jimbolia

Un funcționar public de la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Jimbolia a fost prins în flagrant, pe 3 septembrie 2026, în timp ce ar fi primit 550 de lei pentru eliberarea unui act de identitate și modificarea unor date personale.

Tribunalul Timiș a dispus, vineri, 4 septembrie, plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, bărbatul, identificat prin inițialele B.A., este cercetat pentru luare de mită în formă continuată.

Ancheta vizează trei situații distincte în care funcționarul ar fi pretins și/sau primit bani de la persoane interesate de emiterea ori modificarea unor acte de identitate.

Cazul este important deoarece acuzațiile privesc eludarea condițiilor legale și a documentației necesare pentru obținerea documentelor oficiale.

Acțiunea a fost organizată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș. Funcționarul ar fi fost surprins chiar în incinta instituției în momentul în care primea suma de 550 de lei.

Conform datelor publice, perioada cercetată este 21 august – 3 septembrie 2026. În acest interval, B.A. ar fi primit aproximativ 300 de euro, în total, de la trei persoane. În schimbul banilor, acesta ar fi eliberat sau ar fi facilitat eliberarea unor acte de identitate fără respectarea tuturor condițiilor și documentelor prevăzute de lege.

După flagrant, anchetatorii au pus în executare trei mandate de percheziție: două la domicilii și unul asupra unui autovehicul. În urma verificărilor, au fost ridicate înscrisuri și dispozitive electronice considerate utile pentru stabilirea situației de fapt.

Inițial, funcționarul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, procurorii au solicitat arestarea preventivă, însă judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a respins această propunere și a dispus arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Informațiile publice nu precizează ce tipuri de acte de identitate au fost vizate în fiecare dintre cele trei situații și nici ce documente ar fi lipsit din dosarele solicitanților. De asemenea, nu au fost comunicate detalii privind datele personale care ar fi urmat să fie modificate.

Ancheta urmărește stabilirea modului în care ar fi fost eliberate sau modificate documentele și a împrejurărilor în care au fost pretinși ori primiți banii. Până la finalizarea cercetărilor, acuzațiile formulate de procurori nu reprezintă o condamnare.