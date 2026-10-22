Cursa pentru Senatul SUA din Michigan a fost marcată de noi acuzații privind securitatea națională și de un schimb de replici tensionat între republicanul Mike Rogers și democratul Abdul El-Sayed, în dezbaterea din 21 octombrie 2026, potrivit New York Post.

Rogers a pus sub semnul întrebării loialitatea adversarului său față de Statele Unite, invocând presupuse legături cu Frăția Musulmană, în timp ce El-Sayed a respins acuzațiile și a afirmat că este mândru de țara sa.

Dezbaterea, organizată înaintea alegerilor pentru Senatul SUA din 3 noiembrie, a fost a doua și ultima confruntare directă dintre cei doi candidați.

Rezultatul scrutinului din Michigan ar putea influența echilibrul de putere din Senatul american, într-o competiție în care sondajele indicau o cursă strânsă.

Mike Rogers, fost congresman republican și agent FBI pensionat, l-a acuzat pe Abdul El-Sayed că ar avea legături cu organizații islamiste. În sprijinul afirmațiilor sale, Rogers a invocat o scrisoare deschisă adresată Frăției Musulmane, pe care El-Sayed ar fi semnat-o în 2012, potrivit relatării publicate de New York Post.

În timpul dezbaterii, Rogers a întrebat dacă presupusele legături cu Frăția Musulmană și donațiile de campanie despre care a afirmat că ar proveni de la susținători ai Hamas reprezintă o problemă. El a susținut că alegătorii trebuie să știe dacă un viitor senator susține interesele Statelor Unite sau ale unor grupări din străinătate.

„Dacă vei ajunge în Senatul Statelor Unite, trebuie să știm: ești de partea Americii sau de partea acestor grupări teroriste din străinătate?”, a spus Rogers, potrivit relatării publicației americane.

Republicanul a calificat situația drept un posibil risc pentru securitatea națională. Aceste afirmații reprezintă acuzațiile formulate de Rogers în campanie și nu constituie, prin ele însele, o confirmare independentă a presupuselor legături.

Abdul El-Sayed, fost oficial în domeniul sănătății publice, a contestat acuzațiile și a criticat încercarea adversarului său de a-i pune la îndoială loialitatea față de Statele Unite.

„Continuă să ridice această problemă a unei asocieri cu o organizație din care nu am făcut niciodată parte. [...] Nu are sens și este, de fapt, mult sub nivelul tău, Mike”, a afirmat El-Sayed în timpul confruntării, conform relatării New York Post.

Candidatul democrat a susținut că punerea sub semnul întrebării a angajamentului său față de Constituția americană este nejustificată. El a declarat, de asemenea, că este mândru de America și de faptul că este american.

Schimbul de replici a devenit mai tensionat atunci când Rogers a încercat să intervină în timp ce adversarul său răspundea. El-Sayed i-a cerut să nu îl întrerupă și a insistat să își termine declarația.

În articolul său, New York Post a adus în discuție și trecutul mamei biologice a lui El-Sayed, Fatten Elkomy, precum și presupuse activități ale acesteia. Publicația a făcut referire la documente judiciare federale din 2010 și la informații atribuite unei postări pe rețelele sociale a lui Eman Abdelhadi, sora vitregă a candidatului.

Aceste elemente au fost prezentate în contextul acuzațiilor politice lansate în campanie. Totuși, informațiile despre membri ai familiei nu demonstrează, în sine, implicarea candidatului într-o organizație și nu înlocuiesc dovezile directe privind propriile sale acțiuni sau asocieri.

Dezbaterea a evidențiat astfel diferențele dintre cei doi candidați nu doar în privința politicilor publice, ci și în ceea ce privește securitatea națională, relațiile externe și modul în care sunt evaluate acuzațiile din campanie.

Rogers și El-Sayed au avut divergențe și în prima dezbatere, organizată la începutul lunii octombrie. Potrivit relatării New York Post, El-Sayed a refuzat atunci să desemneze Iranul sau Israelul drept principala amenințare la adresa Statelor Unite, calificând întrebarea drept „ridicolă”.

În aceeași dezbatere, Rogers a declarat că nu ar mai susține Israelul dacă acesta ar folosi arme nucleare. El-Sayed l-a acuzat, la rândul său, că este influențat de finanțările corporative și de donatorii campaniei sale.

Aceste teme reflectă dezacordurile dintre candidați în privința politicii externe și a influenței banilor în politică, subiecte importante pentru alegătorii americani înaintea scrutinului legislativ.

Locul pentru care candidează Rogers și El-Sayed urmează să fie eliberat de senatorul democrat Gary Peters, care se retrage. Rezultatul alegerilor din Michigan ar putea contribui la stabilirea majorității în Senatul SUA pentru următorul mandat.

Potrivit mediei sondajelor RealClearPolitics citate de New York Post, El-Sayed avea un avans de două puncte procentuale față de Rogers. Această diferență trebuie interpretată în contextul datelor disponibile la momentul publicării, fără a reprezenta o garanție privind rezultatul final.

În tabăra republicană, președintele Partidului Republican din Michigan, Jim Runestad, a lăudat prestația lui Rogers și a criticat programul politic al adversarului democrat.