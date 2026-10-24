Peste o sută de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat sâmbătă seară în fața Arestului Central din București, unde fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv. Oamenii cer eliberarea acestuia și continuă să se strângă în zonă, inclusiv pe timpul nopții.

Protestatarii au scandat lozinci în sprijinul lui Călin Georgescu și au fluierat, iar printre mesajele rostite s-a numărat și „Călin nevinovat!”. Manifestanții ocupă trotuarele și spațiile verzi din apropierea arestului, potrivit Mediafax.

Prezența susținătorilor fostului candidat în zonă a devenit o constantă în ultimele zile. Oamenii protestează atât ziua, cât și noaptea, cerând ca acesta să fie eliberat.

Locuitorii din apropiere se plâng că manifestațiile le-au afectat liniștea, inclusiv pe timpul nopții. Între timp, jandarmii și polițiștii supraveghează zona pentru a menține ordinea publică.

Protestele au loc după ce Curtea de Apel București a decis definitiv, vineri, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să rămână în arest preventiv.

Instanța a admis contestația formulată de DIICOT și a respins solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Decizia a venit după formarea unui complet de divergență. Inițial, judecătorii Cristian Dumitru și Daniela Maria Manolache au avut opinii diferite, astfel că în complet a fost inclusă și judecătoarea Andreea Ionescu, al cărei vot a înclinat balanța în favoarea menținerii măsurii preventive.

„Admite contestația formulată de DIICOT împotriva încheierii din camera de consiliu pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București – Secția I Penală. Desființează în totalitate încheierea contestată și, pe fond, rejudecând: respinge ca neîntemeiată cererea intimatului – inculpat de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Definitivă”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Tensiunile au fost ridicate și în timpul procesului de la Curtea de Apel București, când aproximativ 500 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața instanței și au blocat circulația pe Splaiul Independenței.