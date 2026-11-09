Teddy Riner, unul dintre cei mai titrați judoka din istorie, cvintuplu campion olimpic, a anunțat luni că va candida la alegerile prezidențiale din Franța, programate în 2027.

Sportivul în vârstă de 37 de ani și-a făcut publică decizia printr-un videoclip postat pe contul său de pe platforma X, în care a prezentat și mesajul cu care intră în cursa electorală.

„Vă spun direct: sunt candidat la alegerile prezidenţiale din 2027”, a declarat Riner, anunțând totodată că și-a lansat propriul partid, intitulat „Franța pe care o vrem”.

Judoka a anticipat că intrarea sa în politică ar putea provoca surprindere și scepticism, în condițiile în care nu are experiență în acest domeniu și nu a făcut parte din sistemul politic francez.

„Ştiu ce vor spune oamenii despre mine. E nebun, nu face parte din sistem, nu înţelege sistemul, nu a fost niciodată implicat în politică. Dar întrebaţi-vă, ce e nebunesc în asta astăzi? Nu mi-am petrecut viaţa în faţa unui public, dar lupta a fost întotdeauna o parte din mine”, a afirmat Riner în mesajul video.

Deși nu are pregătire politică, sportivul consideră că experiența acumulată în cariera sa de performanță i-a oferit calități care pot fi utile și în viața publică. Riner a făcut o paralelă între luptele de pe tatami și provocările pe care le presupune conducerea unei țări, insistând asupra perseverenței și capacității de a depăși obstacolele.

„Ştiu cum e să lupţi, să cazi şi să te ridici, mereu. Franţa nu are nevoie de un politician profesionist care să-i dea lecţii (...). Singura victorie care contează este a noastră”, a transmis acesta.

Prin lansarea formațiunii „Franța pe care o vrem”, Teddy Riner face primul pas concret în proiectul său politic, cu mai puțin de un an înaintea scrutinului prezidențial din 2027.

Anunțul marchează o schimbare majoră de direcție pentru sportivul francez, cunoscut la nivel internațional pentru performanțele sale în judo, care își propune acum să intre în competiția pentru cea mai înaltă funcție în stat.