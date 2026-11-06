Un accident rutier grav de autocar a avut loc vineri dimineață în estul Franței, în localitatea Lent, situată la aproximativ 55 de kilometri de granița cu Elveția și la nord-est de Lyon, potrivit BBC.

Un autocar în care se aflau elevi a părăsit carosabilul și a lovit un copac, în zona de est a Franței, iar autoritățile au anunțat că există mai multe victime.

Primarul localității, Yves Cristin, a declarat presei franceze că vehiculul a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un copac aflat într-un șanț de pe marginea drumului.

Informația privind existența mai multor victime a fost confirmată și de prefectura departamentului Ain, precum și de ministrul Educației.

Édouard Geffray a precizat că în autocar se aflau elevi și a transmis că gândurile sale se îndreaptă către copiii implicați în accident. Ministrul a subliniat că astfel de evenimente sunt deosebit de greu de suportat atunci când victimele sunt copii.

La rândul său, ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat că se deplasează la locul accidentului pentru a urmări situația.

Impactul s-a produs în jurul orei locale 7:00 (8:00, ora României). Imaginile publicate de presa franceză arată un autobuz albastru și alb înclinat într-un șanț de pe marginea șoselei.

Partea din față a vehiculului pare grav avariată, iar copacii de pe marginea drumului sunt vizibili în fotografiile de la fața locului.

Echipajele serviciilor de urgență au intervenit pentru acordarea primului ajutor și evacuarea răniților. Un elicopter a fost trimis pentru transportarea persoanelor cu leziuni grave către un spital specializat.

Primarul Yves Cristin a declarat că două persoane se aflau în stop cardiac. Deocamdată, autoritățile nu au prezentat un bilanț complet al victimelor și nici informații detaliate despre starea elevilor implicați în accident.