Accident de autocar în Turcia, cu 11 morți și 27 de răniți

Unsprezece persoane au murit și alte 27 au fost rănite duminică, 11 octombrie, după ce un autocar turistic s-a ciocnit cu un camion în apropierea porților de taxare Akhisar, pe autostrada Gebze-Orhangazi-Izmir, în provincia Manisa, din vestul Turciei, potrivit autorităților locale.

Biroul guvernatorului provinciei Manisa a anunțat că accidentul a fost raportat la ora 11:11, în apropierea intrării pe autostradă din zona Akhisar. Autocarul, înmatriculat cu numărul 16 AED 124, circula dinspre Bursa către Izmir și se îndrepta spre Pamukkale, în provincia Denizli.

La locul accidentului au fost trimise numeroase ambulanțe, echipaje de pompieri, polițiști și alte echipe de intervenție. Răniții au fost transportați la spitale pentru îngrijiri medicale.

„Echipele medicale și de salvare au fost trimise la fața locului, iar operațiunile pentru salvarea cetățenilor afectați de accident au început rapid”, a transmis biroul guvernatorului.

Guvernatorul provinciei Manisa, Vahdettin Ozkan, s-a deplasat la locul accidentului, unde a primit informații de la oficialii implicați în intervenție.

Potrivit acestuia, autocarul transporta 34 de pasageri și trei membri ai echipajului, în timp ce camionul avea un singur șofer. Bilanțul comunicat de guvernator indică 11 persoane decedate și 27 de răniți.

Dintre persoanele rănite, 16 au fost transportate la spital în categoria de triaj galben, nouă în categoria verde și una în categoria roșie, care indică o stare mai gravă și necesitatea unei intervenții medicale prioritare.

Ozkan a precizat că echipe ale Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD), pompieri, personal medical și jandarmi au intervenit coordonat. Activitățile de la locul accidentului continuau sub coordonarea Parchetului General.

Ministrul turc de Interne, Mustafa Ciftci, anunțase anterior același bilanț de 11 morți, dar raportase 26 de răniți. El a precizat că echipele de intervenție au fost mobilizate rapid și că autoritățile urmăresc îndeaproape operațiunile.

Directorul pentru Comunicare al Președinției, Burhanettin Duran, a transmis condoleanțe familiilor victimelor și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți. Ancheta privind circumstanțele producerii accidentului este în desfășurare.