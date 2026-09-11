Accident de autocar cu cinci morți și trei răniți în Elveția

Cinci persoane au murit, iar alte trei au fost grav rănite în urma unui accident de autocar produs joi după-amiază în estul Elveției, potrivit DutchNews.

Un autocar turistic în care se aflau 45 de adulți, inclusiv şoferul, a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat într-o zonă în care se efectuau lucrări.

Accidentul s-a produs în cantonul Grisons, între localităţile Susch şi Zernez, în jurul orei locale 16.45, respectiv 17.45, ora României. Potrivit poliţiei cantonale, autocarul a fost singurul vehicul implicat în accident.

Din totalul celor 45 de persoane aflate la bord, cinci au decedat, trei au suferit răni grave, şapte au fost rănite moderat, iar alte 30 de persoane au avut răni uşoare. Autorităţile elveţiene au precizat că procesul de identificare a victimelor decedate este în desfăşurare.

Pasagerii erau cetăţeni olandezi şi participau la un circuit turistic organizat de compania Oad. Potrivit Federaţiei olandeze a Agenţiilor de Voiaj (ANVR), grupul plecase din Olanda luni şi se afla într-o excursie de o zi în Elveţia, după ce venise din Austria.

Accidentul a mobilizat un amplu dispozitiv de intervenţie. Răniţii au fost preluaţi şi transportaţi la mai multe unităţi medicale cu ajutorul a şapte elicoptere de salvare şi 13 ambulanţe. Imaginile publicate de presa locală au arătat mai mulţi salvatori intervenind în jurul autocarului, care s-a răsturnat pe o parte. Mai multe elicoptere au fost mobilizate în apropierea locului accidentului.

Compania Oad a transmis joi seară că este „profund şocată şi bulversată” de tragedie. Operatorul turistic a precizat că face demersuri pentru clarificarea rapidă a circumstanţelor şi pentru sprijinirea persoanelor implicate în accident şi a familiilor acestora.

Preşedintele Confederaţiei Elveţiene, Guy Parmelin, a transmis condoleanţe familiilor victimelor. El a descris incidentul drept un „accident tragic”.

Accidentul s-a produs în apropiere de Zernez, localitate aflată la intrarea în Parcul Naţional Elveţian, în zona alpină a Văii Engadine.

Parchetul cantonului Grisons, împreună cu poliţia cantonală, a demarat o anchetă pentru stabilirea circumstanţelor exacte în care s-a produs accidentul. Autorităţile încearcă să determine din ce cauză autocarul a părăsit drumul şi s-a răsturnat în zona de lucrări.

Poliţia elveţiană a pus, de asemenea, la dispoziţia rudelor pasagerilor o linie telefonică specială pentru informaţii şi sprijin.