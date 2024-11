Actualitate „Pogromul din Amsterdam”. Poliția nu i-a apărat de hoardele de islamici, povestesc fanii







„Au venit în masă”, „ne-au atacat pe toți”, au povestit fanii Maccabi Tel Aviv care descriu ororile petrecute în Amsterdam, după ce au fost atacați de hoarde de imigranți islamici prin oraș.

Vizați de imigranții musulmani pentru că erau evrei. Poliția nu i-a apărat

Martorii oculari și victimele spun că bandele organizate i-au vizat pe toți israelienii și că erau înarmați cu bâte și cuțite.

Ei au mai vorbit despre poliția din Amsterdam, oraș condus de primărița Femke Halsema, ecologistă de extremă stânga, care nu răspuns apelurilor lor și de șoferii de taxi care participau la atacul antisemit pe scară largă asupra.

Fanii fotbalului din israel au povestit, vineri, momentele de teroare prin care au trecut, după ce mulțimi imigranți antisemiți i-au atacat și i-au bătut, joi, pe israelieni. Ei au spus că poliția nu a reușit să-i protejeze, în ceea ce a fost descris drept un „pogrom” din secolul al XXI-lea.

Oficialii israelieni au anunțat că 10 israelieni au fost răniți în orele de violență din noaptea de joi, despre care victimele au spus că a fost comisă în mare parte de musulmani și arabi locali. Sute de evrei au fost asediați în hotelurile lor și s-au temut că ar putea fi atacați din nou atunci când vor încerca să ajungă la zborurile lor spre casă.

Poliția din Amsterdam nu a intervenit să-i apere

Poliția din Amsterdam a anunțat că cinci persoane au fost spitalizate și 62 au fost arestate.

Poliția a mai spus că a început o anchetă majoră cu privire la mai multe incidente violente. Pe fondul zvonurilor că unii suporteri ai Maccabi Tel Aviv au fost luați ostatici, oficialii au spus că nu există niciun indiciu în acest sens, iar autoritățile israeliene au spus că toți israelienii au fost verificați.

Doi fani ai Maccabi Tel Aviv, Aviv și Harel, au declarat pentru postul public Kan: „Erau forțe de poliție care stătea deoparte, care nu făcea prea multe când a existat un fel de protest. Totul a fost planificat până la ultimul detaliu. Fiecare dintre noi fusese de patru ori în Olanda; nu ne simțisem niciodată așa înainte”.

„Am văzut oameni la pământ, în mijlocul drumului. Ne-au urmărit cu mașina, cu bicicleta, ne-au lovit cu picioarele. Unii au venit în taxiuri, așa că am avut probleme în găsirea unui șofer de taxi care să ne scoată de acolo. Am sugerat să ascundem orice semne după care ne-ar putea identifica și să trecem printre ei, astfel încât să nu ne suspecteze”.

„Am fost abandonați de poliția din Amsterdam”

„A fost un pogrom. Am fost abandonați de poliția din Amsterdam. Până când alți israelieni au ajuns în Piața Dam și i-au alungat pe răzvrătiți, la o oră și jumătate de la începutul evenimentului, poliția din Amsterdam nu a ridicat un deget”, a declarat Dan Kopleh, un martor ocular, pentru Kan.

Imaginile de la fața locului proiectate la televiziunea israeliană au inclus un videoclip în care un atacator l-a întrebat pe un israelian de unde este și l-a atacat în timp ce striga „Palestina liberă”.

„Trei persoane s-au apropiat de mine pe stradă și m-au întrebat de unde sunt. Am spus: „Grecia”. Unul dintre ei m-a prins de mână și mi-a spus să-mi arăt actul de identitate. L-am împins și am intrat în cazinou. Eram cu cinci prieteni”, și-a amintit fanul Maccabi Amit Amira.

„Stăteam la intrarea în cazinou și nimeni nu a vrut să ne ajute. Ne-au spus: „De ce ați venit aici?” În cele din urmă, un israelian arab ne-a ajutat. El a spus: „Nimeni nu se va lega cu tine. Ești cu mine”. A comandat două taxiuri pentru noi și am scăpat”, a mai relatat suporterul.

Hoardele de islamici i-au atacat pe israelieni în piața centrală din Amsterdam

Nir, un fan Maccabi în vârstă de 39 de ani, care a venit la meci cu tatăl său în vârstă de 69 de ani, a spus pentru Haaretz că au văzut trei israelieni călcați cu mașina.

„După ce mașina a dat peste ei, fanii s-au ridicat și, înainte să înțelegem ce se întâmplă, vreo șase sau șapte persoane în haine negre mari, probabil musulmani, au alergat spre noi. I-am spus imediat tatălui meu să se întoarcă repede și am intrat în hotel”, a mai spus el.

„Am văzut o mașină lovind oameni, alții loviți cu picioarele și căzuți la pământ, mulți fani bătuți”, a spus Dan, un fan Maccabi, pentru Haaretz.

„Au încercat și să mă doboare. M-au lovit cu pumnul în ureche și, când au văzut că nu mă pot doborî, am fugit. Au fost fani prinși în magazine, unii au mers în case pentru a căuta salvare și ajutor. A fost un pogrom. Dacă ar fi existat internet în ’38, așa ar fi arătat Kristallnacht”, a mai povestit martorul.

„Pogromul din Amsterdam”, o operațiune organizată

Ami Shuman, fotograf pentru Israel Hayom, a mers la meci cu fiul său și a rămas prins în Piața Dam, piața principală din Amsterdam, alături de mulți alți fani.

„[Poliția] ne-a închis într-un restaurant KFC până când lucrurile s-au calmat, dar nu s-au calmat. Așa că poliția a decis să ne înconjoare în Piața Dam și au început să ne transporte cu dube de poliție la hoteluri. Hotelul nostru era la câțiva pași, așa că a trebuit să merg cu copilul meu, înconjurat de poliție”, a spus Shuman.

„Am văzut violență, am văzut oameni cu ochi înnegriți, cu tăieturi adânci sub ochi, am văzut pe cineva lovit accidental de un polițist și o femeie plângând. Au venit în masă, alergând pe alei”, a continuat Shuman.

Șoferii de taxi au participat activ la vânătoarea de evrei

„În timp ce eram în Piața Dam, închiși de poliție, unii fani au spus: „Poți să iei un taxi”, dar cineva a răspuns: „În nici un caz, prietenul meu a urcat într-un taxi, iar șoferul l-a dus pe o stradă laterală. ca să-l poată bate”. Șoferii de taxi au participat fizic la aceste linșaje, într-adevăr”, a mai relatat martorul.

Vorbind cu Channel 12, doi israelieni care au fugit de atacatori au spus că poliția le-a spus să părăsească zona și „să nu ia taxi”.

Vorbind cu același post de televiziune la întoarcerea sa în Israel, vineri după-amiază, fanul Maccabi Tomer Talias a spus că el și alți fani s-au temut pentru viața lor tot timpul petrecut în Amsterdam.

Atacatorii, organizați ca un „grup terorist”

„Au fost probleme de la început”, a spus el. „Nu au fost oameni uciși pentru că fanii au reușit să scape, nu datorită intervenției poliției”.

El a mai spus că atacatorii au fost organizați „ca un grup terorist” și că „i-au așteptat pe fanii Maccabi peste tot... cu bâte și cuțite. Aveau fețele acoperite, purtau steaguri palestiniene”.

„Nu au făcut distincție între femei, copii, bărbați sau bătrâni”, a spus el. „Au atacat pe toți cei pe care i-au văzut ca fiind israelieni”.

Atacul din Amsterdam a început de miercuri. Poliția n-a făcut nimic

Doi israelieni care au părăsit Amsterdam vineri dimineață și au zburat la Londra au declarat unui reporter al Channel 12, la sosirea în Marea Britanie, că au fost atacați miercuri seara — cu o zi întreagă înainte de meciul de fotbal — de bandele arabe din oraș.

Cei doi, care și-au dat numele Oren și Or, au spus că au fost vizați ca israelieni și bătuți. Ei au mai spus că au raportat atacul poliției locale, care nu a luat nicio măsură.

Un al treilea israelian, pe nume Gal, a declarat pentru Channel 12, la sosirea la Londra, că a fost trântit la pământ de atacatori, care au vrut să știe dacă este israelian.

El a spus că a fost bătut de o bandă de 8-10 persoane. „Am fost lovit cu pumnul în cap; am doi dinți rupti”. El a mai spus că „s-a trezit într-o ambulanță plină de sânge” și i s-a spus ulterior că a fost găsit într-o baltă de sânge, potrivit Times of Israel.