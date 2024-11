International Vânătoare de evrei în Olanda. Suporterii Maccabi Tel Aviv, atacați brutal







Un grav atac antisemit a avut loc în Olanda, asupra suporterilor echipei Maccabi Tel Aviv, la o zi după ce UEFA a decis că afișarea unui banner antisemit, cu un mesaj de susținere pentru teroriștii palestinieni Hamas, nu va fi sancționată.

Atac antisemit la Amsterdam

Atacatorii, imigranți care strigau „Palestina liberă”, i-au atacat cu brutalitate pe fanii israelieni de fotbal, la Amsterdam, potrivit Times of Israel.

Citând informații de la autoritățile olandeze, Ministerul de Externe din Israel a anunțat că 10 israelieni au fost răniți în atacurile de la Amsterdam asupra suporterilor Maccabi Tel Aviv.

Un comunicat al ministerului spune că gravitatea rănilor este deocamdată neclară.

Cât de brutal a fost acest atac antisemit al azilanților

Ministerul de Externe al Israelului mai spune că doi israelieni sunt dați dispăruți în prezent și îi sfătuiește pe cetățenii israelieni să nu părăsească hotelurile.

Fanii lui Maccabi Tel Aviv relatează că au fost atacați pe străzile din Amsterdam după înfrângerea echipei de fotbal israeliene în fața clubului local Ajax.

Un videoclip din orașul olandez Amsterdam arată atacuri brutale ale atacatorilor mascați, dintre care unii poartă steaguri palestiniene și strigă „Palestina liberă”.

Unele dintre pașapoartele israelienilor vizați au fost furate de atacatori, potrivit presei ebraice.

Bets on how many arrests we'll see for the perpetrators of the Amsterdam pogrom? https://t.co/9GSRCCpC8F — Eitan Fischberger (@EFischberger) November 8, 2024

Cetățenii din Israel, sfătuiți să se protejeze

Consiliul Național de Securitate a emis o instrucțiune similară, în timp ce le-a cerut celor care sunt în public să nu afișeze niciun simbol israelian sau evreiesc.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că au fost trimise avioane de salvare, pentru a-i aduce acasă pe suporterii Maccabi Tel Aviv.

Netanyahu i-a cerut premierului olandez Dick Schoof și forțelor de securitate locale „să acționeze decisiv și rapid împotriva revoltăților și să asigure bunăstarea cetățenilor noștri”. Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a denunțat violența drept „un pogrom”.

„Acestea sunt adevăratele fețe ale susținătorilor terorismului radical cu care luptăm. Lumea occidentală trebuie să se trezească acum!!” a scris el într-o postare pe X.

Avioane IDF, trimise în Olanda după recentul atac antisemit

Forțele de Apărare Israelului se pregătesc să „desfășoare imediat o misiune de salvare” la Amsterdam, în urma atacurilor violente asupra fanilor de fotbal israelieni peste noapte.

Misiunea va include echipe de salvare și medicale, anunță IDF, și va fi condusă de Comandamentul Frontului Intern.

Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, spune că a fost în „contact constant” cu ministrul de externe Gideon Sa'ar, ministrul Apărării din Israel Katz și cu poliția israeliană, după ce fanii clubului de fotbal Maccabi Tel Aviv au fost agresați violent de o aparentă mafie pro-palestiniană.

Autoritățile israeliene lucrează cu omologii lor olandezi pentru a „salva cetățenii israelieni și pentru a investiga incidentul grav de linșaj”, a mai declarat Ben Gvir.

Antisemitismul migranților islamiști, un pericol în Europa

El adaugă că atacul este „un semn de avertizare pentru toate țările europene împotriva violenței musulmane radicale”.

„Cei care închid ochii la terorismul islamic din Orientul Mijlociu îl vor întâlni acasă, în Europa și în Occident”, a adăugat Ben Gvir.

„Astăzi victimele au fost israelieni, mâine ar putea fi europeni”.

Ambasadorul SUA pentru combaterea antisemitismului a emits o declarație prin care denunță atacurile asupra israelienilor de la Amsterdam, în primul comentariu la violența administrației Biden.

„Sunt îngrozită de atacurile din această seară, din Amsterdam, care amintesc teribil de un pogrom clasic”, spune ambasadorul Deborah Lipstadt.

„Sunt, de asemenea, profund deranjată de cât de mult au durat atacurile raportate și cer guvernului să efectueze o investigație amănunțită asupra intervenției forțelor de securitate și asupra modului în care s-au produs aceste atacuri josnice”, a adăugat ea.

„Într-o ironie istorică teribilă, acest lucru se întâmplă cu două zile înainte de aniversarea sumbră a Reichspogromnacht-ului din 1938, când pogromurile sancționate și conduse de naziști împotriva evreilor au izbucnit în Reich-ul german”, a adaugat Deborah Lipstadt, referindu-se la Kristallnacht.

Horrified by the attacks tonight in Amsterdam, which are terribly reminiscent of a classic pogrom. I am also deeply disturbed by how long the reported attacks lasted and call on the government to conduct a thorough investigation into security force intervention and on how these… — Ambassador Deborah Lipstadt (@StateSEAS) November 8, 2024

Geert Wilders: „Se pare că o vânătoare de evrei pe străzile din Amsterdam. Arestați și deportați mizeria multiculturală”

Și liderul olandez de extremă-dreapta, Geert Wilders, al cărui partid este membru al guvernului olandez, denunță ca „total inacceptabile” atacurile asupra israelienilor care vizitează Amsterdam pentru un meci de fotbal.

„Se pare că o vânătoare de evrei pe străzile din Amsterdam. Arestați și deportați mizeria multiculturală care a atacat susținătorii Maccabi Tel Aviv pe străzile noastre”, spune el, arătând că atacatorii erau migranți.

„Mi-e rușine că acest lucru se poate întâmpla în Țările de Jos.”