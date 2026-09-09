Mai mulți răniți în Elveția, după o explozie la o centrală electrică

O explozie puternică a zguduit miercuri centrala hidroelectrică Ritom, din localitatea Piotta, în sudul Elveției. Mai multe persoane au fost rănite, iar cel puțin două dintre acestea se află în stare gravă, potrivit presei elvețiene.

Deflagrația a provocat prăbușirea unei părți a clădirii centralei, iar autoritățile se tem că mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături. Bilanțul exact al victimelor nu este cunoscut deocamdată, operațiunile de căutare și salvare fiind în desfășurare.

Potrivit informațiilor publicate de tio.ch, intervenția la locul incidentului este una de amploare. Pompieri, echipe specializate de salvare și alte forțe de intervenție au fost mobilizate pentru a verifica zona și pentru a căuta eventuale persoane surprinse de explozie și de prăbușirea structurii.

La operațiune participă și un elicopter, iar poliția a instituit un perimetru de securitate în jurul centralei. Zona a fost izolată pentru a permite echipelor de intervenție să acționeze în condiții cât mai sigure.

Cauza exploziei nu a fost stabilită până în acest moment. Autoritățile urmează să desfășoare verificări pentru a determina ce a provocat deflagrația și dacă aceasta are legătură cu lucrările aflate în desfășurare la obiectiv.

Centrala hidroelectrică Ritom are o istorie de peste un secol. Vechea instalație electrică a fost construită în 1917 și se află în prezent într-un amplu proces de renovare, parte a unui proiect mai larg de modernizare și reamenajare.

Lucrările la noua centrală ar urma să fie finalizate în următoarele luni. Potrivit RSI, vechea centrală, în incinta căreia s-a produs accidentul, fusese dotată recent cu echipamente electrice noi.

Incidentul a mobilizat importante resurse de intervenție, iar autoritățile continuă operațiunile la fața locului pentru identificarea tuturor persoanelor afectate și pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs explozia.