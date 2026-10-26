Un accident rutier produs pe un drum de munte din Catalonia, Spania, s-a soldat cu 83 de răniți, dintre care șapte în stare gravă, după ce un autocar a ieșit de pe șosea și a căzut aproximativ 20 de metri într-o râpă. Potrivit informațiilor publicate de Sky News la 26 octombrie 2026, 24 de persoane au fost transportate la spital.

Accidentul a avut loc în zona localității Fogars de Montclús, între Barcelona și Girona. În eveniment au fost implicate un autocar și un autoturism, iar autoritățile catalane au mobilizat zeci de echipaje de intervenție, acordarea asistenței medicale și verificarea zonei în care a ajuns vehiculul.

Serviciile de urgență din Catalonia au anunțat că 83 de persoane au suferit răni în urma accidentului. Dintre acestea, 24 au fost transportate la unități medicale pentru îngrijiri, în timp ce șapte victime au fost raportate în stare gravă.

Autocarul a părăsit carosabilul unui drum îngust și sinuos, după care s-a prăbușit de la o înălțime de aproximativ 20 de metri. Autoritățile au confirmat implicarea unui autoturism în accident, însă informațiile disponibile nu precizează circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea sau ce a determinat ieșirea autocarului de pe șosea.

Amploarea accidentului a impus mobilizarea unor resurse importante de intervenție. La fața locului au fost trimise 23 de ambulanțe și două elicoptere medicale, alături de echipe de salvare și personal specializat în acordarea sprijinului psihologic.

Operațiunea a inclus evaluarea persoanelor rănite, transportul acestora către spitale și verificarea zonei în care a ajuns autocarul. Accesul pe un drum de munte îngust și sinuos poate îngreuna intervenția echipajelor, motiv pentru care operațiunile de căutare și verificare a locului accidentului au avut un rol important.

Um ônibus de passageiros despencou de uma colina após colidir com um carro a nordeste de Barcelona, ferindo pelo menos 80 pessoas, dizem autoridades espanholas. https://t.co/jiPqKKUVk9 — FREE BUBBLE (@FreeBubble40637) October 26, 2026

Potrivit informațiilor atribuite Corpului de Pompieri din Catalonia, autoritățile urmau să utilizeze drone și câini de căutare pentru a verifica împrejurimile autocarului și pentru a se asigura că nicio victimă nu a fost trecută cu vederea.

Pe lângă intervenția medicală și operațiunile de salvare, a fost organizat și un punct de sprijin pentru persoanele afectate de accident.

Centrul de primire a fost amenajat de Crucea Roșie la Can Ramis, în localitatea Sant Celoni. Acesta a fost destinat acordării de asistență persoanelor implicate în eveniment și celor care aveau nevoie de sprijin în urma accidentului.

Implicarea echipelor de sprijin psihologic a făcut parte din răspunsul autorităților la situația creată de accident, în paralel cu activitatea personalului medical și a salvatorilor.

Datele comunicate inițial indică faptul că autocarul a ieșit de pe un drum de munte și a căzut într-o râpă de aproximativ 20 de metri. Totuși, informațiile disponibile nu stabilesc cauza exactă a accidentului și nici responsabilitatea persoanelor implicate.

Verificările din teren sunt importante atât pentru identificarea tuturor victimelor, cât și pentru reconstituirea succesiunii evenimentelor care au dus la ieșirea vehiculului de pe carosabil.

Bilanțul comunicat de autoritățile catalane este de 83 de persoane rănite, dintre care șapte grav, iar 24 de victime au fost transportate la spital. Cauzele accidentului și circumstanțele exacte în care autocarul a ajuns în râpă trebuie clarificate pe baza informațiilor oficiale ulterioare.