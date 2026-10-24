Șoferii ar putea scăpa de o parte dintre drumurile la Poliție după anumite accidente rutiere, rezolvându-și online unele probleme.

Un proiect de modificare a legislației, publicat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), propune posibilitatea declarării online a unor evenimente soldate cu pagube materiale, prin intermediul platformei digitale a instituției. În anumite condiții, și autorizația de reparație ar putea fi eliberată în format electronic.

Potrivit propunerii, procedura ar viza accidentele în care sunt avariate doar propriul vehicul și/sau alte bunuri, fără implicarea altor autovehicule. Evenimentul ar urma să fie declarat prin platforma HUB a MAI, în cel mult 24 de ore de la producerea acestuia.

Măsura ar putea simplifica formalitățile pentru conducătorii auto implicați în incidente care nu presupun coliziunea cu un alt vehicul. În loc să se deplaseze la sediul poliției pentru a declara evenimentul, aceștia ar putea transmite informațiile necesare prin intermediul serviciului online, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de proiect.

Proiectul prevede și modificarea modului în care este eliberată autorizația necesară pentru repararea vehiculului avariat. Conform propunerii, documentul ar urma să fie emis în format electronic, în termen de cinci zile lucrătoare de la înregistrarea declarației.

Procedura nu ar exclude însă verificările suplimentare din partea polițiștilor. Dacă informațiile transmise online de șoferi nu sunt suficiente sau situația impune clarificări, autoritățile ar putea solicita prezentarea vehiculului la sediul instituției.

Astfel, posibilitatea de a declara accidentul și de a primi documentele în format electronic nu ar însemna eliminarea tuturor interacțiunilor cu poliția, indiferent de circumstanțele producerii evenimentului.

Termenul de 24 de ore prevăzut în proiect este un element important pentru conducătorii auto care ar urma să folosească această procedură. Declarația ar trebui transmisă în intervalul stabilit, iar eliberarea electronică a autorizației ar urma să respecte termenul de cinci zile lucrătoare.

Deocamdată, măsurile sunt incluse într-un proiect legislativ și nu trebuie confundate cu reguli deja intrate în vigoare. Aplicarea lor depinde de parcurgerea procedurilor legislative și de adoptarea modificărilor propuse.

Dacă va fi aprobată în această formă, schimbarea ar putea facilita gestionarea unor accidente cu pagube materiale și ar reduce deplasările necesare pentru obținerea documentelor. Rămâne însă important ca șoferii să verifice condițiile finale de aplicare, după publicarea formei definitive a actului normativ.