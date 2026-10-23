Șoferii, urmăriți peste tot. Ce aduce nou sistemul e-SIGUR al MAI

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pregătește extinderea sistemului e-SIGUR prin integrarea imaginilor provenite de la camerele de supraveghere ale administrațiilor locale și ale administratorilor de drumuri, dar și prin procesarea înregistrărilor transmise de participanții la trafic. Planul vizează eficientizarea depistării abaterilor rutiere și reducerea timpului necesar pentru gestionarea sancțiunilor.

Potrivit MAI, Poliția Română acționează pe trei direcții: constatarea directă a încălcărilor legii de către polițiștii din teren, monitorizarea automată a traficului și procesarea sesizărilor video primite de la cetățeni. Sistemul e-SIGUR este operațional din 1 ianuarie 2025, iar autoritățile urmăresc conectarea treptată a infrastructurii existente într-o rețea națională

Una dintre direcțiile de dezvoltare presupune folosirea imaginilor colectate de camerele instalate de autoritățile locale și de administratorii drumurilor. Integrarea nu este automată: sunt necesare protocoale de colaborare, compatibilitate tehnică și proceduri care să permită utilizarea legală a înregistrărilor.

În martie 2026, Poliția Română a precizat că sistemul existent funcționează deja, însă extinderea prin conectarea altor camere presupune etape tehnice și operaționale distincte. Simplul fapt că o cameră filmează traficul nu înseamnă că imaginile sale pot fi folosite imediat pentru sancționare. Sursa: Poliția Română

O altă componentă vizează sesizările transmise de cetățeni, inclusiv înregistrări care surprind posibile comportamente periculoase în trafic. MAI a susținut dezvoltarea unui mecanism prin care imaginile să poată fi analizate de autorități, cu respectarea condițiilor legale aplicabile.

În paralel, ministerul a anunțat că urmărește digitalizarea procedurilor de identificare a proprietarilor și comunicare a documentelor, pentru reducerea birocrației și a sarcinilor administrative ale polițiștilor.

MAI a indicat și utilizarea viitoare a inteligenței artificiale în monitorizarea traficului. Tehnologia ar putea sprijini analiza unui volum mare de imagini și identificarea unor posibile încălcări ale regulilor de circulație. Totuși, ministerul nu a confirmat că toate aceste funcții sunt deja implementate.

Autoritățile susțin că automatizarea ar permite polițiștilor să se concentreze mai mult pe intervențiile care necesită prezență directă, precum depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor și gestionarea situațiilor periculoase.