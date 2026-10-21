Permisele de conducere, corelate cu evaluările medicale

Permisele de conducere ar urma să fie corelate mai strict cu evaluările medicale ale șoferilor, iar restricțiile impuse din motive de sănătate ar trebui respectate și reflectate în documentele acestora. Măsura este inclusă în direcțiile de intervenție asociate pachetului de modificări pregătit de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru creșterea siguranței rutiere.

Propunerea vizează legătura dintre aptitudinea medicală de a conduce și condițiile în care o persoană poate utiliza un autovehicul. Scopul este ca eventualele limitări stabilite în urma evaluărilor medicale să fie reflectate corespunzător în situația permisului și respectate în trafic.

În prezent, legislația rutieră prevede examinări medicale pentru obținerea și reînnoirea permisului, precum și proceduri pentru situațiile în care sunt identificate afecțiuni care pot afecta capacitatea de a conduce în siguranță. În anumite cazuri, pot fi impuse restricții sau poate fi retras dreptul de a conduce, în condițiile legii.

Codurile înscrise pe permis pot indica anumite condiții pe care șoferul trebuie să le respecte. Acestea pot viza, de exemplu, obligația de a purta ochelari sau lentile de contact, utilizarea unui aparat auditiv ori limitări specifice ale dreptului de a conduce.

Există și coduri pentru restricții medicale privind deplasarea, precum conducerea numai pe timpul zilei, pe o anumită rază față de domiciliu sau doar însoțit de un alt conducător auto. Aceste condiții sunt prevăzute în nomenclatorul codurilor armonizate utilizate pentru permisele de conducere.

Respectarea acestor mențiuni este importantă deoarece ele reflectă condițiile în care conducerea unui vehicul este considerată compatibilă cu situația medicală a titularului.

Pachetul e-Sigur urmărește, în ansamblu, modernizarea instrumentelor folosite pentru supravegherea traficului și aplicarea sancțiunilor. MAI a explicat că proiectul mai amplu include măsuri de digitalizare a constatării abaterilor și de eficientizare a activității Poliției Rutiere.

Pentru componenta referitoare la permise și evaluări medicale, detaliile concrete de aplicare trebuie raportate la forma oficială a proiectului și la eventualele norme adoptate. Informațiile disponibile în formularea prezentată nu precizează termenele de implementare, procedura de verificare sau sancțiunile noi care ar putea fi introduse.

Principiul urmărit este ca dreptul de a conduce să corespundă aptitudinii medicale și condițiilor stabilite pentru fiecare șofer, astfel încât restricțiile necesare să nu rămână doar mențiuni formale în documente.