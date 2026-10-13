Școala de șoferi pare o formalitate: te înscrii, înveți Codul Rutier, dai examenul, iei permisul. În realitate, între aceste patru etape se ascunde un teren plin de reguli nescrise, de surprize la plată și de situații pe care nimeni nu ți le explică la înscriere. Iată cele mai ciudate dintre ele.

Cea mai mare ciudățenie e structurală: școala te pregătește pentru examen, nu pentru drum. Mulți cursanți învață chestionarele pe de rost, fără să înțeleagă legislația din spatele lor.

„Îți trebuie cam o lună de pregătire, nu ca mine, să înveți în trei zile", povestește un candidat într-o anchetă Europa Liberă. Rezultatul e previzibil: oameni care trec „sala" fără să fi înțeles regulile și care se pierd apoi în trafic.

A doua ciudățenie ține de orele de condus. Contractul promite 30 de ore de șofat, dar în realitate ele sunt adesea scurtate, contopite sau „uitate" în agendă. Puțini cursanți numără efectiv minutele petrecute la volan — iar exact pe asta se bazează unii instructori.

A treia nu a dispărut, deși toată lumea spera că da: mita.

Examenele sunt acum computerizate și supravegheate video, după scandalurile de corupție din anii trecuți, dar cazurile persistă — instructorul care cere bani „ca să-ți faciliteze obținerea permisului, indiferent dacă ai sau nu abilități de șofat”, sau rețele întregi de angajați ai permiselor și instructori anchetați pentru trafic de influență. Cine nu e atent poate plăti explicit pentru un drum greșit.

A patra e o contradicție de cifre imposibil de explicat. Din 330.000 de candidați în 2020, oficial doar aproximativ 34,8% au obținut permisul, în timp ce DRPCIV susține o rată de promovare de 50,04% pentru categoria B. Două procente diferite pentru același an, din aceeași instituție — și nimeni nu lămurește de ce.

În fine, promisiunea de „garantat”. Niciun contract serios nu poate garanta un examen public. Cine promite asta vinde, de fapt, o relație, nu o competență.

Concluzia e simplă: cea mai ciudată parte a școlii de șoferi e că te pregătește pentru un test și apoi te lasă singur pe drumul adevărat. Citește contractul, numără orele, refuză orice „aranjament” și învață legislația, nu doar bifa din chestionar.