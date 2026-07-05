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Regula din intersecție pe care cei mai mulți șoferi o ignoră. Provoacă unele dintre cele mai grave accidente, spune Poliția Rutieră

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Regula din intersecție pe care cei mai mulți șoferi o ignoră. Provoacă unele dintre cele mai grave accidente, spune Poliția RutierăIntersecție. Sursă Dreamstime
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Din cuprinsul articolului

Intersecțiile rămân unele dintre cele mai periculoase zone din trafic, iar o singură clipă de neatenție poate duce la accidente grave, potrivit estimărilor Poliție Rutiere.

Regula din intersecție pe care cei mai mulți șoferi o ignoră

Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că regulă cea mai frecvent ignorată de șoferi este cea privitoare la acordarea priorității de trecere, abatere care se află constant printre principalele cauze ale coliziunilor în România.

Mulți conducători auto pornesc de la premisa că pot traversa rapid intersecția sau apreciază greșit viteza cu care se apropie celelalte vehicule. În alte situații, graba, neatenția sau folosirea telefonului mobil îi determină să intre în intersecție fără să se asigure suficient.

Nerespectarea priorității este deosebit de periculoasă deoarece produce, de cele mai multe ori, impacturi laterale. Acest tip de coliziune poate avea consecințe grave, mai ales în cazul vehiculelor lovite în zona portierelor, unde protecția ocupanților este mai redusă decât în cazul unui impact frontal.

Alte greșeli care produc accidente într-o intersecție

Pe lângă neacordarea priorității, polițiștii rutieri se confruntă frecvent și cu alte abateri comise în intersecții.

Printre acestea se numără trecerea pe culoarea roșie a semaforului, neacordarea priorității pietonilor aflați pe trecerea de pietoni, schimbarea benzii de circulație în interiorul intersecției fără asigurare, blocarea intersecției atunci când nu există spațiu pentru eliberarea acesteia și nerespectarea priorității de dreapta în intersecțiile nedirijate.

O altă greșeală întâlnită des este pătrunderea în intersecție cu viteză prea mare. Chiar și șoferii care au prioritate sunt obligați să adapteze viteza la condițiile de trafic, astfel încât să poată evita un accident în cazul unei manevre neașteptate a altui participant la trafic.

Ce le recomandă Poliția Rutieră șoferilor

Pentru a reduce riscul producerii accidentelor, specialiștii recomandă reducerea vitezei înainte de orice intersecție, verificarea atentă a tuturor direcțiilor de deplasare și evitarea manevrelor bruște. De asemenea, șoferii nu ar trebui să intre într-o intersecție dacă observă că nu o pot elibera imediat, chiar dacă semaforul este verde.

Respectarea regulilor de prioritate nu înseamnă doar evitarea unei amenzi sau a suspendării permisului de conducere. În multe cazuri, câteva secunde de răbdare pot face diferența dintre un drum parcurs în siguranță și un accident cu urmări dramatice.

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