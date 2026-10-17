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Amendă pentru viteza medie. Schimbările propuse de MAI fac aplicațiile anti-radar inutile

Amendă pentru viteza medie. Schimbările propuse de MAI fac aplicațiile anti-radar inutileRadar Politie. Sursa foto: Facebook/IPJ Maramures
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Din cuprinsul articolului

Până acum, logica amenzilor când depășeai viteza maximă era simplă: te prinde radarul într-un punct fix, plătești, mergi mai departe. O propunere a Ministerului Afacerilor Interne schimbă complet regulile jocului, introducând în legislația rutieră un concept nou: viteza medie.

Cum se măsoară viteza medie

Spre deosebire de radarul clasic, care măsoară viteza într-o singură clipă, sistemul de viteză medie calculează cât timp i-a luat unei mașini să traverseze un tronson bine definit, de la punctul A la punctul B.

Pe baza distanței dintre cele două puncte și a timpului parcurs, sistemul determină automat viteza medie cu care s-a circulat. Cu alte cuvinte, nu mai contează că ai încetinit exact în dreptul camerei — dacă ai recuperat timpul pe restul tronsonului, media te dă de gol.

Propunerea schimbă totul în circulație

Este, practic, imposibil de „ocolit”. Șoferul care frânează brusc înaintea radarului și accelerează imediat după nu mai are nicio portiță: sistemul urmărește comportamentul pe o distanță mai lungă, nu într-un punct izolat.

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Iar consecința declarată este clară: poți fi sancționat fără să fii oprit de poliție. Procesul-verbal ajunge la tine acasă, ca în cazul camerelor deja existente.

În plus, toate aplicațiile anti-radar devin inutile dacă această propunere de modificare a Codului rutier va intra în vigoare.

Viteza medie, folosită deja în Austria, Olanda, Spania și Bulgaria

Propunerea vizează autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale — exact acolo unde accidentele grave au cea mai mare frecvență și unde diferențele mari de viteză dintre vehicule sunt periculoase.

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Radar. Sursa foto: AI

Metoda nu e o invenție românească: este deja folosită în Austria, Olanda, Spania sau Bulgaria, state care au implementat-o tocmai pentru a reduce numărul de accidente grave.

Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu al MAI, care include sistemul e-SIGUR — o rețea de peste 700 de camere mobile ale Poliției Române, integrate cu camerele CNAIR și ale administrațiilor locale — și un Centru de Monitorizare Automată a Traficului, care procesează în timp real abaterile constatate automat.

Cei care depășesc viteza din greșeală scapă de sancțiuni

Deocamdată, vorbim despre o propunere aflată în consultare publică, nu despre o lege în vigoare. Până nu apare un act normativ adoptat, viteza medie rămâne un proiect.

Dar direcția e limpede: drumurile românești merg spre o monitorizare tot mai automatizată, în care comportamentul contează mai mult decât momentul.

Viteza medie nu pedepsește o clipă de neatenție, ci felul în care ai condus un drum întreg. Pentru șoferul corect, nu se schimbă nimic. Pentru cel care „se joacă” cu frâna în dreptul radarelor, se cam termină jocul.

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