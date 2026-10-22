Justitie

Călin Georgescu, mai aproape de ieșirea din arest. Av. Sinescu: „Mă aștept la o soluție corectă, respingerea contestației DIICOT!”

Călin Georgescu, mai aproape de ieșirea din arest. Av. Sinescu: „Mă aștept la o soluție corectă, respingerea contestației DIICOT!”Calin Georgescu. Sursa foto: INQUAM
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Din cuprinsul articolului

În mai puțin de 24 de ore, Călin Georgescu va afla dacă poate pleca din Arestul Central la domiciliu. Vineri, la Curtea de Apel București se judecă contestația DIICOT la decizia prin care judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu cel de arest la domiciliu.

În urmă cu zece zile, pe 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu.

Magistratul  a invocat, în motivarea deciziei sale, „circumstanţele personale" favorabile ale lui Georgescu, şi anume că acesta nu are antecedente penale, este integrat în societate, are un domiciliu stabil, este căsătorit, are doi copii minori, iar buna desfăşurare a procesului penal în perioada următoare nu va fi afectată prin plasarea lui în arest la domiciliu.

Apărarea așteaptă o soluție echilibrată

Contactat de EVZ, avocatul Mircea Sinescu, apărător al lui Călin Georgescu ne-a declarat că este optimist în ce privește judecarea contestatiei de vineri, 23 octombrie, a DIICOT.

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“Mă aștept, mâine, la o soluție corectă, de respingere a contestației parchetului. Dealtfel, prin respingerea acestei contestații și menținerea deciziei Tribunalului București, am putea vorbi de o soluție echilibrată!”, a declarat avocatul Sinescu.

Două dosare noi, la foc automat, pentru Călin Georgescu

Pe de altă parte, în acest interval de zece zile, Georgescu s-a trezit pus sub acuzare în alte două dosare. Al patrulea dosar al acestuia vizează  săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracțiunile de alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice.  Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 26.09.2026, al doilea suspect din dosar, la solicitarea lui Călin Georgescu ar fi procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

sursa: Arhiva EVZ

Al cincilea dosar în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost audiat în arest în urmă cu două zile și are calitatea de suspect vizează utilizarea în public a simbolurilor fasciste și legionare, rasiste sau xenofobe. Ancheta este încă în faza de debut.

Important de subliniat este și faptul că Georgescu e deja judecat într-o cauză distinctă privind promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și promovarea unor idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

 

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