Omul de afaceri Ionel Rusen, apropiat al lui Calin Georgescu, rămâne în arest preventiv după ce magistrații de la Curtea de Apel Bucuresti au respins contestatia acestuia la decizia dată de Tribunalul Bucuresti.

În data de 8 octombrie, Tribunalul București ii respinsese cererea de înlocuire a măsurii cu arestul la domiciliu. Magistrații au considerat solicitarea formulată de amicul fostului candidat prezidențial Călin Georgescu drept nefondată, menținând statusul judiciar stabilit la finele lunii trecute.

Rusen este acuzat, alături de Călin Georescu, de înșelăciune în formă continuată și constituire de grup organizat. A treia persoana suspectă din acest posibil grup organizat este italianul Massimiliano Arena.

Aflat în Italia, el nu a răspuns până acum cererii DIICOT de identificare a lui Arena.

Dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt arestați preventiv după ce DIICOT i-a acuzat de grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată s-ar putea extinde. Unul dintre motive este legat de plângerea penală făcută de omul de afaceri Ioan Nicolae, care îl acuză pe Ionel Rusen, apropiat la lui Călin Georgescu, că l-a înșelat cu suma de 450.000 de euro cu ajutorul consultantului financiar Francisk Dokonal.

Pe de altă parte, Francisc Dokonal a contraatacat cu o plângere penală împotriva lui Ionel Rusen, în condițiile în care există controverse legate de o sumă de 144.000 de euro care au ajuns de la Dokonal la Rusen și de o posibilă tangență a acestora cu finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Lucrurile nu sunt deloc clare și urmează ca anchetatorii să deznoade aceste combinații pentru a se stabili care a fost adevărul și dacă există și în cele două cazuri, posibile infracțiuni. Despre destinația acestor fonduri, nici Ioan Nicolae, în declarațiile publice făcute în 2025, nu a exclus că acestea să fi luat calea finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu, deși nu are probe certe în acest sens, dar consideră că Dokonal și Rusen l-ar fi escrocat.

EVZ a publicat, luni, exclusiv (AICI), plângerea lui Francisk Dokonal de la DIICOT, în condițiile în care Ioan Nicolae va fi audiat în această săptămână la DIICOT în legătură cu acuzațiile pe care Dokonal i le aduce omului de afaceri, separat de acuzațiile la adresa lui Rusen, dar și cu alte aspecte ce privesc acuzațile pe care Ioan Nicolae le aduce lui Dokonal și lui Ionel Rusen. O încrengătură din care lipsesc, deocamdată, piese importante în probatoriu.