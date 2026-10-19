Curtea de Apel București (CAB) va analiza vineri, 23 octombrie, contestația formulată de DIICOT împotriva deciziei prin care Tribunalul București a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru Călin Georgescu. Până la soluționarea contestației, fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arest preventiv.

Informația a fost făcută publică luni, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu, după ce apărarea a primit motivarea hotărârii Tribunalului București.

„În această dimineață, am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi (n.r. - luni) către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori. Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026, ora 9:00. Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați informațiile de la sursa oficială”, se arată în anunț.

Pe 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Decizia a fost contestată de procurorii DIICOT, astfel că instanța superioară urmează să stabilească dacă hotărârea va fi menținută sau schimbată.

În motivarea deciziei, magistratul a avut în vedere mai multe aspecte legate de situația personală a fostului candidat la prezidențiale, între care lipsa antecedentelor penale, integrarea socială, existența unui domiciliu stabil și situația familială. Georgescu este căsătorit și are doi copii minori.

Judecătorul a apreciat că trecerea la arestul la domiciliu nu ar afecta desfășurarea procesului penal în perioada următoare.

De asemenea, magistratul a luat în considerare faptul că Georgescu și-ar fi respectat obligațiile pe durata controlului judiciar. După încetarea acestei măsuri, deși a părăsit țara, acesta s-a întors ulterior și s-a prezentat la solicitările organelor judiciare.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Potrivit actelor de la dosar, omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost atras într-o presupusă afacere cu tranzacții de metale prețioase, pentru care era necesară obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro.

Anchetatorii susțin că Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să ia legătura cu Ionel Rusen, descris drept un apropiat al său. Acesta l-ar fi pus în contact cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, prezentat drept reprezentant al unei bănci din Elveția.

Conform documentelor din dosar, pentru acordarea finanțării, lui Răzvan Leu i s-ar fi solicitat o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu.

Ulterior, omul de afaceri ar fi fost convins să transfere încă 100.000 de euro, în schimbul promisiunii că valoarea împrumutului ar putea crește până la 15 milioane de euro.

Creditul nu ar mai fi fost acordat, iar Răzvan Leu ar fi solicitat restituirea celor 1,1 milioane de euro transferați drept garanție. Potrivit informațiilor din dosar, acesta nu și-ar fi recuperat banii.

Vineri, Curtea de Apel București urmează să analizeze contestația DIICOT și să decidă dacă Georgescu va rămâne în arest preventiv sau dacă va putea beneficia de măsura arestului la domiciliu.