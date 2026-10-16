Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a lansat acuzații la adresa autorităților din România, într-un interviu acordat online lui Mario Nawfal, pe platforma X. Ea a vorbit despre situația juridică a soțului său, intervenția polițiștilor la locuința familiei și efectele acestor evenimente asupra copiilor, susținând că familia sa este ținta unei persecuții politice.

Discuția, publicată vineri, a abordat și anularea alegerilor prezidențiale din 2024, precum și felul în care cazul lui Călin Georgescu este privit în afara țării. În opinia Cristelei Georgescu, evenimentele ridică semne de întrebare privind respectarea drepturilor fundamentale și a principiilor democratice.

Mario Nawfal a prezentat, la rândul său, propria interpretare a situației și a susținut că evoluțiile din România merită atenția comunității internaționale.

Soția lui Călin Georgescu a criticat măsurile luate împotriva acestuia, pe care le consideră motivate politic. Ea a contestat și modul în care s-a desfășurat ancheta, afirmând că expunerea publică a cazului ar fi afectat imaginea soțului său înainte de încheierea procedurilor judiciare.

Cristela Georgescu a invocat prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil. Potrivit acesteia, prezentarea cazului în spațiul public ar contribui la conturarea unei imagini de vinovăție înainte ca procedurile legale să fie finalizate.

Un alt subiect important al interviului a fost intervenția autorităților la locuința familiei Georgescu. Cristela Georgescu a povestit că acțiunea ar fi avut loc în primele ore ale dimineții și că la aceasta ar fi participat numeroși polițiști și membri ai trupelor speciale.

Potrivit relatării sale, Călin Georgescu s-ar fi aflat în afara casei, împreună cu fiul lor cel mare, care este minor, în timp ce ea era în locuință cu celălalt copil. Femeia a susținut că ușa casei a fost spartă și că, în primele momente, nu știa cine intrase.

„Am crezut că vom fi omorâți”, a povestit ea, descriind spaima resimțită în timpul intervenției.

Cristela Georgescu a mai afirmat că fiul lor cel mare și tatăl lui Călin Georgescu, în vârstă de aproape 90 de ani, ar fi fost supravegheați de persoane înarmate pe durata acțiunii.

Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale a explicat că a ales să vorbească în fața unui public internațional pentru a-și prezenta perspectiva asupra evenimentelor din România. Ea a făcut referire la parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite și a susținut că acesta ar trebui să aibă la bază respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.

În același timp, Cristela Georgescu a criticat anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și a vorbit despre efectele pe care evenimentele politice și judiciare le-ar avea asupra susținătorilor soțului său.

În introducerea interviului, Mario Nawfal a făcut comparații cu alte cazuri politice internaționale și a susținut că poziția comunității internaționale este importantă pentru felul în care este privită situația.

În finalul discuției, Cristela Georgescu a transmis că ceea ce i se întâmplă soțului său ar trebui să fie un motiv de îngrijorare pentru cetățeni. Ea a susținut că acțiunile autorităților ar putea intimida persoanele care contestă deciziile politice.

„Avem aparența unei țări democratice, dar, în realitate, ceea ce înfruntăm este o tiranie”, a susținut Cristela Georgescu în interviul cu Mario Nawfal, pe platforma X.

Afirmațiile prezentate în interviu reflectă perspectiva Cristelei Georgescu asupra situației soțului său și a instituțiilor din România.