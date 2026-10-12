Cum încearcă susținătorii lui Călin Georgescu să justifice luxul familiei printr-o firmă cu profit de 400 de euro pe lună

Pe rețelele sociale a apărut recent o nouă „dovadă supremă” prin care aparatul de propagandă încearcă să acopere un paradox uriaș: din ce trăiește familia lui Călin Georgescu, în condițiile în care fostul candidat prezidențial a declarat oficial la Biroul Electoral Central că are venituri zero, zero conturi și zero bunuri?

Pentru a contracara evidențele, propagandiștii flutură triumfători un titlu de presă menit să închidă gurile scepticilor: „Firma Cristelei Georgescu și-a sporit cifra de afaceri de 258 de ori în 2024!”. Mesajul este însoțit, previzibil, de clasica aroganță a fanaticilor care își trimit criticii să dea „un search pe Google”.

O simplă verificare a bilanțurilor oficiale de la Ministerul Finanțelor demonstrează însă o realitate de o penibilitate fără margini, scrie Vocea Bistriței.

Miracolul economic vândut pe internet este, în realitate, o manipulare matematică de bază, menită să profite de naivitatea publicului.

Firma Cristela Georgescu Education SRL a fost înființată la data de 12 decembrie 2023. Bilanțul companiei arată clar cum a fost calculată această creștere astronomică:

Anul 2023: Firma a funcționat doar 18 zile, înregistrând încasări totale de fix 1.101 lei (cel mai probabil contravaloarea a câtorva webinarii sau cărți vândute în perioada sărbătorilor).

Anul 2024: Funcționând pe parcursul unui an întreg, compania a raportat încasări de 283.597 lei.

Matematic, dacă compari încasările de pe un an întreg cu cele realizate în doar două săptămâni din decembrie anul precedent, obții pe hârtie o creștere „de 258 de ori”. Este echivalentul situației în care un comerciant vinde astăzi un covrig de 2 lei, mâine vinde marfă de 500 de lei și se laudă cu o creștere a afacerii de 250 de ori, deși este departe de a fi milionar.

Aparatul de comunicare din jurul familiei Georgescu omite deliberat să explice publicului său diferența elementară dintre cifra de afaceri și profitul net, adică banii care rămân efectiv în mână după scăderea cheltuielilor, taxelor și salariilor.

În anul de grație 2024, profitul net al firmei Cristelei Georgescu a fost de doar 25.727 de lei pe tot anul. Acest lucru înseamnă aproximativ 5.100 de euro pe an, adică un venit real de 425 de euro pe lună, circa 2.140 de lei lunar.

Mai mult, în 2025, afacerea s-a prăbușit brusc: cifra de afaceri a scăzut la 79.000 lei, iar bilanțul companiei a înregistrat o pierdere netă de peste 18.000 de lei.

Să vii în fața românilor și să pretinzi că dintr-un profit de 425 de euro pe lună, o sumă inferioară salariului unui casier debutant la supermarket, poți susține un stil de viață opulent este o insultă la adresa logicii.

Din acești 2.140 de lei pe lună ar fi trebuit, teoretic, să se asigure întreținerea unei vile luxoase cu o curte uriașă în Mogoșoaia, plata gărzilor de corp private și a mașinilor de teren folosite constant, finanțarea unei campanii electorale masive, cu sute de mii de kilometri parcurși prin țară.

Aceasta este măsura manipulării la care sunt supuși cei care încă mai cred în basmele „ascetului independent” coborât din munți pentru a salva națiunea.

Adevărul faptic este cel conturat deja în dosarele procurorilor: familia Georgescu nu a trăit niciodată din cei 2.000 de lei pe lună scoși dintr-o firmă de cursuri online. Stilul de viață și campania au fost susținute din rețele financiare subterane, tranzacții nedeclarate și sponsori obscuri.