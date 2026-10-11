Pavel Georgescu, fiul lui Călin și al Cristelei Georgescu, este un tânăr sportiv legitimat la Euro Swimming Club București, care a obținut rezultate la competiții internaționale de pentatlon modern.

Numele său a revenit în atenția publică după ce Cristela Georgescu a declarat că o parte din cei aproximativ 5.000 de euro găsiți de procurorii DIICOT la perchezițiile din 21 septembrie 2026 ar fi aparținut fiului său.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat comentatorului american Alex Jones, pe 9 octombrie 2026. Cristela Georgescu a susținut că suma respectivă nu era neobișnuit de mare și a precizat că o parte din bani îi revenea tânărului, pe care l-a descris drept campion european la pentatlon.

Nu a indicat însă valoarea exactă care i-ar fi aparținut acestuia și nici nu a prezentat, în declarațiile reproduse de presă, documente care să ateste proveniența banilor.

Pavel Georgescu s-a născut pe 22 decembrie 2009 și este legitimat la Euro Swimming Club București, potrivit informațiilor prezentate de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. Tânărul participă la competiții de biatlon, triatlon și laser run, discipline care fac parte din programul pentatlonului modern.

În iunie 2026, acesta a reprezentat România la Campionatul European de Biatlon, Triatlon și Laser Run, organizat în Madeira, Portugalia. Potrivit informațiilor publicate despre competiție, Pavel Georgescu a contribuit la câștigarea medaliei de aur în proba pe echipe la biatlon, alături de Alexandru Ion și Eduard Păuleț. În proba individuală, sportivul s-a clasat pe locul al patrulea.

Euro Swimming Club București a evidențiat, la rândul său, rezultatele obținute de sportivii săi în competiția europeană. Aceste performanțe reprezintă contextul invocat de Cristela Georgescu atunci când a explicat că o parte din banii găsiți în locuință ar fi aparținut fiului său.

În interviul acordat lui Alex Jones, Cristela Georgescu a contestat modul în care a fost prezentată în presă suma găsită la percheziții.

„Vă dau un exemplu. Aveam acasă cinci mii de euro, dintre care o parte îi aparținea fiului meu, care este campion european la pentatlon. Vorbim despre o sumă rezonabilă. Dar peste tot în presă se spunea că fuseseră găsite sume uriașe de bani în numerar”, a afirmat aceasta.

Declarația reprezintă versiunea prezentată de soția lui Călin Georgescu cu privire la proveniența unei părți din bani. În informațiile disponibile nu este precizată suma exactă atribuită lui Pavel și nu există o confirmare publică independentă că banii respectivi provin din premii sportive.

De asemenea, comunicarea oficială a DIICOT privind perchezițiile nu identifică suma de bani ca fiind proprietatea tânărului și nu menționează că ar fi fost confiscate premii sportive care îi aparțineau acestuia.

La 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT au anunțat efectuarea a cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar care vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, ancheta privește un presupus mecanism prin care mai mulți oameni de afaceri ar fi fost induși în eroare în legătură cu posibilitatea obținerii unor finanțări de la instituții bancare din străinătate. Persoanelor interesate de credite li s-ar fi solicitat garanții bănești pentru accesarea finanțărilor promise.

DIICOT a precizat că, începând din septembrie 2021, o persoană vătămată ar fi fost determinată să transfere peste un milion de euro pentru obținerea unei finanțări de șase milioane de euro. Ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro, victima ar fi transferat încă 100.000 de euro. Prejudiciul reclamat depășește astfel 1,1 milioane de euro.

Aceste informații descriu obiectul anchetei comunicate de procurori. Ele nu confirmă, prin ele însele, proveniența celor aproximativ 5.000 de euro despre care a vorbit Cristela Georgescu și nici nu stabilesc că banii ar fi avut legătură cu presupusele fapte investigate.

În acest moment, afirmația potrivit căreia o parte din suma găsită la percheziții îi aparținea lui Pavel Georgescu provine din declarațiile mamei sale. Performanțele sportive ale tânărului sunt distincte de aspectele financiare analizate în dosarul DIICOT, iar informațiile publice citate nu permit stabilirea provenienței exacte a banilor.

Pentru clarificarea situației ar fi necesare informații suplimentare privind suma atribuită tânărului și documentele care ar putea demonstra proveniența acesteia. Până la apariția unor date oficiale relevante, declarația Cristelei Georgescu trebuie prezentată ca o susținere a familiei, nu ca un fapt confirmat independent.