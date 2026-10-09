Călin Georgescu a fost dus vineri dimineață, 9 octombrie, de la Arestul Central la sediul DIICOT, unde anchetatorii continuă pentru a patra zi consecutivă verificarea dispozitivelor electronice ridicate în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. De această dată, fostul candidat la alegerile prezidențiale a venit fără soția sa, Cristela Georgescu, prezentă la procedurile din zilele anterioare.

Joi, aceasta a contestat public informațiile referitoare la numărul telefoanelor și al celorlalte dispozitive verificate de procurori. Totodată, a susținut din nou că dosarul împotriva soțului său ar fi rezultatul unei acțiuni pregătite din timp.

Anchetatorii desfășoară vineri noi operațiuni de examinare a datelor informatice de pe dispozitivele ridicate în dosarul în care este vizat Călin Georgescu. Acesta se află în arest preventiv și participă la procedurile judiciare.

Este a patra zi consecutivă în care procurorii verifică informațiile stocate pe echipamentele electronice. Datele obținute ar putea contribui la clarificarea relațiilor dintre persoanele implicate și a traseului banilor care fac obiectul anchetei.

La ieșirea de la DIICOT, după a treia zi de percheziții informatice, Cristela Georgescu a contrazis informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora anchetatorii ar fi verificat 27 de telefoane mobile și alte 63 de dispozitive sau medii de stocare.

„În primul rând începem cu o dezmințire, pentru că am înțeles că au fost percheziționate 27 de telefoane mobile și 63 de laptopuri, stick-uri și hard disk-uri. Este fals. Au fost percheziționate 2 laptopuri, de oameni care folosesc laptopul, 4 telefoane mobile și, așa cum v-am spus ieri, mai multe stick-uri pe care sunt, în principal, fotografiile copiilor noștri”, a declarat Cristela Georgescu.

Soția fostului candidat susține că numărul echipamentelor examinate efectiv ar fi mult mai mic decât cel vehiculat public. Rămâne de clarificat dacă diferențele dintre informațiile prezentate se referă la totalul bunurilor ridicate de anchetatori sau strict la dispozitivele asupra cărora au fost efectuate verificări informatice.

Cristela Georgescu a reluat și acuzațiile potrivit cărora soțul său ar fi vizat de o acțiune premeditată.

„De ieri situația nu s-a schimbat, avem de a face cu aceeași uneltire îndelung planificată și cu vicleșug realizată împotriva unui om care este tratat ca fiind vinovat înainte să fie judecat doar pentru că și-a dorit pacea și a vorbit despre credință”, a afirmat aceasta.

Totodată, ea le-a transmis un mesaj susținătorilor lui Călin Georgescu, spunând că are încredere că ancheta va duce la aflarea adevărului.

„Le transmit tuturor să nu se clintească, să nu se teamă, pentru că răul este nesustenabil și am încredere că o anchetă în care vom avea de a face cu o Justiție curată, independentă, va scoate la iveală adevărul, singurul, în care cred și pe care îl știu și anume: Călin nevinovat.”

În zilele precedente, soția fostului candidat a contestat și modul în care ar fi fost gestionate unele date personale în timpul procedurilor desfășurate la sediul DIICOT.

Miercuri, aceasta a spus că a fost afectată de faptul că fotografiile copiilor săi ar fi apărut pe monitoarele folosite de anchetatori. Declarațiile sale au ridicat întrebări cu privire la modul în care sunt protejate informațiile personale ale familiei.

Cristela Georgescu a susținut, de asemenea, că soțul său nu ar fi autorul presupusei înșelăciuni, ci persoana prejudiciată.

„Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat”, a afirmat aceasta la ieșirea de la DIICOT.

Dosarul vizează o presupusă înșelăciune reclamată de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro după ce ar fi fost convins să participe la o operațiune de finanțare externă.

Potrivit informațiilor prezentate despre anchetă, afacerea ar fi presupus obținerea unui credit de șase milioane de euro. În acest context sunt menționați Ionel Rusen, descris drept un apropiat al lui Călin Georgescu, și cetățeanul italian Massimiliano Arena, despre care s-a susținut că ar fi avut legături cu o instituție bancară din Elveția.

Răzvan Leu ar fi plătit inițial un milion de euro drept garanție pentru obținerea finanțării, iar ulterior ar mai fi achitat 100.000 de euro, în perspectiva majorării creditului promis. Împrumutul nu ar mai fi fost acordat, iar sumele nu ar fi fost restituite.

Printre aspectele investigate se numără și informațiile potrivit cărora 100.000 de euro din banii respectivi ar fi urmat să fie utilizați pentru campania electorală a lui Călin Georgescu. Această ipoteză face obiectul cercetărilor și nu reprezintă o concluzie definitivă a anchetatorilor.

În paralel cu perchezițiile informatice, dosarul a înregistrat noi evoluții în instanță.

Miercuri, 7 octombrie, Tribunalul București a respins contestația formulată de Călin Georgescu împotriva sechestrului instituit de DIICOT asupra vilei sale din Mogoșoaia. Hotărârea este definitivă, astfel că măsura asigurătorie rămâne în vigoare.

Sechestrul a fost instituit la 24 septembrie, cu scopul de a asigura recuperarea eventualului prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

O altă decizie a instanței a fost pronunțată joi, 8 octombrie, în cazul lui Ionel Rusen, celălalt inculpat aflat în arest preventiv în acest dosar.

Tribunalul București a respins ca nefondată solicitarea acestuia de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu. În consecință, Rusen rămâne în detenție.