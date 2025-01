Politica Soția lui Călin Georgescu: „Specialist” în sănătate, cu doar trei cursuri urmate







Călin Georgescu a devenit cunoscut pentru declarațiile sale controversate, trecând de la teme politice precum ieșirea României din NATO, UE sau Schengen, la un discurs care pune sub semnul întrebării medicina modernă. Recent, a extins aceste opinii și în sfera sănătății, influențat de soția sa , Cristela Georgescu, care se autoproclamă specialist în "sănătate naturală".

Cristela Georgescu, „specialist” în sănătate naturală

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu , și-a construit reputația de "specialist" în sănătate naturală pe baza a trei cursuri neacreditate, achiziționate pe internet, pentru suma de 10.000 de euro. Ea afirmă că "boala nu există", o credință care se reflectă și în declarațiile soțului său, care susține că medicina este o invenție menită să inducă frica în oameni.

Cristela Georgescu se declară pe pagina sa de internt a fi „un practician și educator holistic experimentat, specializat în sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică, speaker îndrăgit și autor al mai multor programe educaționale dedicate familiilor”.

De asemenea, Cristela Georgescu declară că are studii postuniversitare și certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educatie din New York (Certified Integrative Nutrition Coach), prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție “Dr. T. Colin Campbell” (Certificate in Plant Based Nutrition), American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner), Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse (Certified Regenerative Detoxification Specialist): că este absolventă a programului de formare profesională și de experimentare personală directă în domeniul detoxificării regenerative cu ajutorul dietei și al fitoterapiei, Școala Sănătate 5D coordonată de Dr. Sorina Soescu.

Cristela Georgescu, formare profesională în Germania

Cristela Georgescu mai spune că are un atestat de formare profesională în Germania ca Practician Organetik cu ajutorul metodelor de biorezonanță și al tehnologiilor de echilibrare energetică pe bază de impulsuri, este membru al International Association for Health Coaches, al American Association for Drugless Practitioners, al organizatiei Physicians Committee for Responsible Medicine din Washington DC, al Dr. Morse’s Herbal Health Club si al Clubului Dr. Soescu – ”Iubim Fructele”, conform unei investigații Newsweek.

Tot pe propriul website și-a expus și diplomele „în baza” cărora își arogă o pregătire în domeniul medical. Ea arată că are competențe în:

Detoxificare Regenerativă : în baza unui certificat de la Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă condusă de Dr. Robert Morse. Acesta este un curs online care costă între 1.950 și 3.950 de euro, dar nu este recunoscut oficial de nicio autoritate medicală.

Nutriție Holistică : în baza unei certificări primite de la Academia de Nutriție, de "Holistic Health & Nutrition Coach". Acest curs ar trebui să ofere cunoștințe despre sănătate și nutriție, dar diploma emisă nu este recunoscută medical.

Nutriție pe Bază de Plante: De la Dr. T. Colin Campbell, Cristela a obținut un certificat în "Plant Based Nutrition", un curs online axat pe dietă vegetală, care a costat 925 de dolari. Acesta nu implică recunoaștere oficială în domeniul medical.

Riscuri pentru pacienții tratați ori sfătuiți de Cristela Georgescu

Cuplul Georgescu, prin mesajele lor, influențează o mare parte din populație, promovând o viziune asupra sănătății care poate fi considerată periculoasă. Influența cuplului Georgescu în spațiul public, prin platforme precum TikTok, unde au milioane de urmăritori, poate avea consecințe grave.

Persoanele care renunță la tratamente medicale convenționale în favoarea metodelor sugerate de ei, cum ar fi ignorarea bolilor grave precum diabetul sau cancerul, riscă să-și pericliteze sănătatea sau chiar viața.

Cristela Georgescu, de exemplu, neagă existența bolilor, încurajând o interpretare esoterică a simptomelor fizice. Aceste afirmații sunt împărtășite pe scară largă, contribuind la răspândirea teoriilor conspiraționiste și a practicilor medicale neconvenționale, fără a avea o bază științifică sau o recunoaștere medicală oficială.

Promovarea teoriilor conspiraționiste

Călin Georgescu susține că se tratează doar cu apă de izvor, gândire pozitivă și soare, respingând medicamentele și sfaturile medicilor. El consideră că "planeta este medicul adevărat", o afirmație care pune sub semnul întrebării toată știința medicală.

„Eu să ascult de medic? Niciodată! Dacă îmi spune să iau pastile, îi spun direct: domnule doctor, corpul meu știe mai bine decât BigPharma. Eu mă tratez cu apă de izvor, gândire pozitivă și 3 ore de soare pe zi… în rest, mulțumesc pentru opinie, dar planeta e medicul meu adevărat”, a declarat Călin Georgescu.

„Cum poate să știe un doctor, om fiind... eu mă duc în fața lui și îi spun că sufăr de ceva... mă doare asta. Cum poate să știe omul ăla mai bine decât mine?! N-are cum! Medicina a fost inventată special pentru frică!”, afirma Georgescu înntr-o altă declarație.

Cristela Georgescu promovează idei precum folosirea apei sfinte pentru igienă în locul hârtiei igienice și reguli bizare de mestecat alimentele, care nu au bază științifică.

În declarațiile sale, Călin Georgescu afirmă că apa nu este doar un lichid, ci "informație", un concept vag și fără suport științific.