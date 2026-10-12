Cristela Georgescu le-a transmis un mesaj celor care îl susțin pe soțul său, Călin Georgescu, înainte ca acesta să se prezinte luni la Tribunalul București, la Curtea de Apel București și la sediul DIICOT. Ea le-a mulțumit oamenilor care se adună zilnic în fața Arestului Central al Capitalei și i-a îndemnat „să nu își piardă speranța”. Luni dimineață, Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul București, unde judecătorii analizează solicitarea de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar.

Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale a transmis un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu, aflat în arest preventiv. În mesajul său, ea a vorbit despre familie, credință și lupta pentru adevăr.

„Mulțumesc și îmbrățișez cu brațe pornite din inimă pe fiecare dintre cei care sunteți astăzi alături de Călin, un om închis pe nedrept, care nu poate fi alături de copiii săi, de familia sa și de ceea ce iubește atât de mult: poporul român.

Familia mea mare, nu vă temeți și nu vă clătinați în fața nedreptății. Fiți buni! Nu sarea mării hotărăște dulceața peștilor. Și nu uitați că sunt lupte care se poartă și în genunchi. Suntem împreună în rugăciune, pentru ca Adevărul să biruiască”, este mesajul transmis de Cristela Georgescu, pe Facebook.

Cererea formulată de apărătorii săi vizează dosarul în care fostul candidat la președinție este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și de constituirea unui grup infracțional organizat.

Avocatul susține că nu există motive pentru menținerea celei mai severe măsuri preventive. Apărarea consideră că Georgescu nu ar intenționa să se sustragă urmăririi penale și nici să împiedice aflarea adevărului.

Fostul candidat se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

Săptămâna trecută, Ionel Rusen, celălalt inculpat arestat preventiv în acest dosar, a solicitat, la rândul său, înlocuirea măsurii. Instanța i-a respins cererea ca nefondată.

Solicitarea lui Călin Georgescu va fi analizată de judecătorul care a dispus inițial plasarea sa sub control judiciar, după ce procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă.

În aceeași zi, de la ora 12:00, fostul candidat la alegerile prezidențiale trebuie să se prezinte la Curtea de Apel București, în dosarul în care este judecat alături de Horațiu Potra și alte persoane pentru instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată.

La termenul anterior, dezbaterile au fost amânate după ce avocata Laura Vicol, care reprezintă unul dintre inculpați, a cerut lămuriri despre existența unui dosar „confidențial”, desprins din dosarul Georgescu-Potra și aflat, potrivit acesteia, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Programul lui Georgescu include și o deplasare la sediul DIICOT, unde anchetatorii urmează să continue procedurile de examinare a dispozitivelor electronice ridicate în timpul perchezițiilor efectuate la vila soților Georgescu din Mogoșoaia.

Procurorii încearcă să descarce și să copieze fișierele stocate pe echipamentele ridicate, operațiuni care fac parte din cercetările desfășurate în dosarul de înșelăciune.