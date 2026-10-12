Justitie

Călin Georgescu, două termene la instanță: eliberarea și dosarul de tentativă de lovitură de stat

Călin Georgescu, două termene la instanță: eliberarea și dosarul de tentativă de lovitură de statCalin Georgescu. Sursa foto: INQUAM
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu urmează să afle luni, 12 octombrie, dacă va fi eliberat din arestul preventiv. Tribunalul București judecă solicitarea fostului candidat la alegerile prezidențiale de înlocuire a măsurii cu una mai blândă. În aceeași zi, acesta este așteptat la DIICOT și la un nou termen în dosarul în care este judecat alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane pentru tentativă de lovitură de stat.

Georgescu vrea să scape de arestul preventiv

Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Curții de Apel București din 29 septembrie, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este cercetat pentru înșelăciune.

Apărarea sa solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură preventivă mai puțin restrictivă, iar Tribunalul București urmează să analizeze cererea.

Tot luni, fostul candidat urmează să fie dus la sediul DIICOT, unde anchetatorii continuă cercetările în dosarul de înșelăciune.

Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest
Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest
Ziua în care Scînteia lui Ceaușescu s-a luat de piept cu Ungaria Populară
Ziua în care Scînteia lui Ceaușescu s-a luat de piept cu Ungaria Populară

În zilele precedente, Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu, au fost aduși la sediul instituției pentru a asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor ridicate în urma descinderilor de la locuința lor.

Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați au termen în dosar

Un alt termen important este programat la Curtea de Apel București, în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Cauza vizează presupuse acțiuni de destabilizare a ordinii constituționale, în contextul evenimentelor din perioada anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

Georgescu, Potra și Sechila la aceeași masă.

Georgescu, Potra și Sechila la aceeași masă. Foto: Telegram

Judecarea dosarului de tentativă de lovitură de stat, amânată

La termenul anterior, din 28 septembrie, instanța a amânat judecarea cauzei după ce avocații au solicitat clarificări privind existența unui dosar confidențial.

Apărătorii au susținut că acesta ar conține documente desprinse din cauza Georgescu-Potra. Judecătorul a dispus verificări suplimentare și a stabilit următorul termen pentru 12 octombrie.

Deciziile instanțelor de luni sunt așteptate să clarifice atât situația măsurii preventive în cazul lui Călin Georgescu, cât și evoluția procedurilor judiciare din dosarul în care este implicat alături de Horațiu Potra și ceilalți inculpați.

Stiri calde

23:49 - Ce ar trebui să schimbe Guvernul înainte de a adopta noi măsuri bugetare. De ce sunt necesare reformele reale

23:42 - Miză mare la Nations Cup. România și-a anunțat lotul de 54 de jucători pentru testele decisive de la București

23:32 - Elon Musk, cel mai mare donator al alegerilor din SUA. Câți bani a cheltuit pentru susținerea republicanilor

23:23 - Cartelurile de droguri își extind influența în Europa. România, pe harta traficului european

23:13 - 1,2 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie. Indicele global a crescut pentru prima dată în 16 ani

23:04 - Petrolul ar putea depăși maximul din acest an. Estimări pentru 2027

HAI România!

Ce ar trebui să schimbe Guvernul înainte de a adopta noi măsuri bugetare. De ce sunt necesare reformele reale

Ce ar trebui să schimbe Guvernul înainte de a adopta noi măsuri bugetare. De ce sunt necesare reformele reale

Cardul de sănătate va fi scos din uz. Ce se va schimba pentru pacienți

Cardul de sănătate va fi scos din uz. Ce se va schimba pentru pacienți

Profesioniștii, tot mai greu de atras în politică. Vladimir Ionaș, despre vulnerabilitățile partidelor din România

Profesioniștii, tot mai greu de atras în politică. Vladimir Ionaș, despre vulnerabilitățile partidelor din România

Proiecte speciale