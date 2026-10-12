Călin Georgescu urmează să afle luni, 12 octombrie, dacă va fi eliberat din arestul preventiv. Tribunalul București judecă solicitarea fostului candidat la alegerile prezidențiale de înlocuire a măsurii cu una mai blândă. În aceeași zi, acesta este așteptat la DIICOT și la un nou termen în dosarul în care este judecat alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane pentru tentativă de lovitură de stat.

Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Curții de Apel București din 29 septembrie, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este cercetat pentru înșelăciune.

Apărarea sa solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură preventivă mai puțin restrictivă, iar Tribunalul București urmează să analizeze cererea.

Tot luni, fostul candidat urmează să fie dus la sediul DIICOT, unde anchetatorii continuă cercetările în dosarul de înșelăciune.

În zilele precedente, Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu, au fost aduși la sediul instituției pentru a asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor ridicate în urma descinderilor de la locuința lor.

Un alt termen important este programat la Curtea de Apel București, în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Cauza vizează presupuse acțiuni de destabilizare a ordinii constituționale, în contextul evenimentelor din perioada anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

La termenul anterior, din 28 septembrie, instanța a amânat judecarea cauzei după ce avocații au solicitat clarificări privind existența unui dosar confidențial.

Apărătorii au susținut că acesta ar conține documente desprinse din cauza Georgescu-Potra. Judecătorul a dispus verificări suplimentare și a stabilit următorul termen pentru 12 octombrie.

Deciziile instanțelor de luni sunt așteptate să clarifice atât situația măsurii preventive în cazul lui Călin Georgescu, cât și evoluția procedurilor judiciare din dosarul în care este implicat alături de Horațiu Potra și ceilalți inculpați.