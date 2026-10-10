Politica

Călin Georgescu, declarație de iubire din Arestul Central

Călin Georgescu, declarație de iubire din Arestul CentralCalin Georgescu. Sursa foto: INQUAM
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Din cuprinsul articolului

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu le-a transmis un mesaj de mulțumire și o declarație de iubire susținătorilor săi, printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Călin Georgescu, mesaj din arest pentru susținători

Fostul candidat la alegerile prezidențiale le-a mulțumit pentru sprijin și le-a transmis că le împărtășește sentimentele, în contextul manifestațiilor organizate în ultimele zile în apropierea instituțiilor judiciare.

„Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!”, a scris Călin Georgescu pe rețeaua de socializare.

Mesajul a fost publicat după ce mai mulți susținători ai săi s-au adunat în fața Arestului Central al Poliției Capitalei și a sediului DIICOT. Manifestațiile au avut loc în contextul măsurilor judiciare dispuse împotriva fostului candidat și al activităților desfășurate de procurori în dosarul în care acesta este cercetat.

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Georgescu, dus la DIICOT în patru zile

În această săptămână, Georgescu a fost dus patru zile consecutiv la sediul DIICOT pentru percheziții informatice. Activitățile au avut loc în cadrul anchetei care vizează o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Cristela Georgescu

Sursa foto: captură video

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București. Hotărârea instanței a fost definitivă în ceea ce privește măsura preventivă.

Ce acuzații îi aduc procurorii fostului candidat

Potrivit acuzațiilor din dosar, fostul candidat ar fi participat la înșelarea unui om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro. În aceeași cauză a fost arestat preventiv și omul de afaceri Ionel Rusen.

Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele reclamate. Acuzațiile formulate de procurori nu reprezintă o condamnare, iar vinovăția persoanelor cercetate trebuie stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Mesajul publicat de Georgescu vine într-un moment în care susținătorii săi continuă să își manifeste public sprijinul, în timp ce ancheta judiciară se desfășoară.

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