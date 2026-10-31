Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a cerut izolarea unor buletine de vot din Alaska, în timp ce procurorii federali desfășoară o anchetă penală privind candidatura unui politician al cărui nume este aproape identic cu cel al senatorului republican aflat în funcție, potrivit agenției Associated Press. Intervenția autorităților vine cu doar câteva zile înaintea alegerilor din 3 noiembrie 2026, într-o cursă electorală care ar putea influența controlul asupra Senatului american.

În centrul controversei se află senatorul republican Dan Sullivan, candidat pentru un nou mandat, democrata Mary Peltola, fostă membră a Camerei Reprezentanților, și Daniel J. Sullivan, un alt candidat înscris în competiție. Procurorii încearcă să stabilească dacă apariția celui de-al doilea Sullivan pe buletinele de vot a făcut parte dintr-un demers menit să creeze confuzie în rândul alegătorilor.

Vineri, 30 octombrie, Departamentul de Justiție a solicitat unui judecător să oblige autoritățile electorale din Alaska să păstreze și să separe toate buletinele pe care Daniel J. Sullivan a fost clasat de alegători.

Cererea face parte dintr-un proces civil deschis de administrația federală cu o săptămână înainte. Prin această acțiune, Departamentul de Justiție urmărește inclusiv să împiedice certificarea rezultatului cursei pentru Senat în eventualitatea în care senatorul republican Dan Sullivan pierde alegerile.

Potrivit documentelor depuse în instanță, autoritățile federale consideră că există un risc semnificativ ca asemănarea dintre numele celor doi candidați să fi indus alegătorii în eroare.

Procurorul adjunct E. Bryan Wilson a explicat că guvernul dorește să păstreze separat buletinele pe care apare Daniel J. Sullivan pentru a putea investiga dacă voturile au fost acordate din cauza unei confuzii.

Departamentul de Justiție a cerut instanței să se pronunțe până luni, 2 noiembrie, cu o zi înaintea scrutinului.

Procurorul federal din Alaska, Michael Heyman, a confirmat vineri că investigația penală se desfășoară de mai multe luni. Oficialul a precizat că informațiile referitoare la presupusa implicare a campaniei Mary Peltola în recrutarea lui Daniel J. Sullivan, au determinat trimiterea unor resurse suplimentare de anchetă în Alaska.

Potrivit Associated Press, procurorii federali au emis în această săptămână zeci de citații pentru un mare juriu și au solicitat conservarea unor documente și înregistrări.

Michael Heyman nu a dezvăluit ce posibile infracțiuni sunt investigate și nici cine sunt persoanele vizate. El a făcut însă apel la cetățenii care dețin informații relevante să le transmită anchetatorilor.

Confirmarea publică a unei anchete penale în apropierea alegerilor este neobișnuită. Departamentul de Justiție are o practică îndelungată de a evita anunțurile și acțiunile care ar putea fi interpretate drept încercări de influențare a unui rezultat electoral.

Controversa a pornit de la candidatura lui Daniel J. Sullivan, al cărui nume seamănă cu cel al senatorului republican Dan Sullivan.

Autoritățile electorale din Alaska susțin că au luat măsuri pentru a-i diferenția pe cei doi. Senatorul republican apare pe buletin ca Dan S. Sullivan, cu mențiunea că este candidatul în funcție și cu afilierea la Partidul Republican. Celălalt candidat este înscris ca Daniel J. Sullivan Jr., fără afiliere politică.

Un element important este sistemul electoral preferențial din Alaska, care permite alegătorilor să clasifice candidații în ordinea preferințelor. Astfel, alegătorii îi pot include pe ambii Sullivan pe același buletin.

Avocații statului au contestat cererea federală și au explicat că buletinele sunt amestecate în urne în ziua votului. Separarea ulterioară a celor care conțin numele lui Daniel J. Sullivan ar putea încălca secretul votului, fără să ofere informații certe despre intenția alegătorilor.

Autoritățile din Alaska au solicitat respingerea procesului.

Mary Peltola a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi cunoscut sau coordonat demersurile pentru introducerea lui Daniel J. Sullivan în competiția electorală.

„Nu sunt interesată să păcălesc alegătorii”, a declarat candidata democrată joi, potrivit Associated Press.

Vineri, la un miting organizat în Anchorage, Peltola a afirmat că este profund ofensată de acuzațiile privind o eventuală implicare a campaniei sale în candidatura unei alte persoane. Ea a susținut că nu are nevoie de ajutorul unui alt candidat pentru a obține voturile alegătorilor.

Informațiile publicate de The New York Times s-au bazat, printre altele, pe discuții cu Elisa Rios, o fostă directoare de campanie care a fost concediată înaintea alegerilor primare din august.

Întrebată despre aceasta, Peltola a declarat că anumite persoane nu mai fac parte din echipa sa din motive întemeiate.

Democrații, inclusiv Comitetul pentru Campanii Senatoriale Democrate (DSCC), au negat că ar fi organizat o strategie pentru a crea confuzie în rândul alegătorilor. Daniel J. Sullivan a respins, la rândul său, afirmațiile potrivit cărora ar candida la solicitarea democraților.

Cazul a ajuns și în discursul președintelui Donald Trump. La un miting organizat vineri în Florida, acesta a declarat că Mary Peltola și Daniel J. Sullivan ar trebui să fie urmăriți penal.

Trump s-a adresat direct procurorului general Todd Blanche, prezent la eveniment, și i-a cerut să ia propria decizie în privința dosarului.

Declarațiile au venit în aceeași zi în care procurorul federal din Alaska a confirmat public existența anchetei penale și în care Departamentul de Justiție a solicitat instanței măsuri privind buletinele de vot.

Disputa privind candidatura lui Daniel J. Sullivan nu este singura problemă electorală din Alaska. Partidul Democrat din stat a intentat separat un proces împotriva autorităților electorale, susținând că unele centre de vot anticipat din comunitățile rurale nu s-au deschis conform programului anunțat.

Conducerea Diviziei Electorale a precizat într-o scrisoare transmisă luni că majoritatea celor 18 locații menționate în reclamație au fost deschise.

În acest context, scrutinul din 3 noiembrie se desfășoară sub presiunea mai multor dispute juridice. Cererea Departamentului de Justiție privind izolarea buletinelor trebuie soluționată înaintea votului, iar ancheta penală continuă.

Până în prezent, autoritățile nu au anunțat punerea sub acuzare a vreunei persoane în acest dosar și nu au demonstrat că alegătorii au fost efectiv induși în eroare.

Alegerile din Alaska au devenit astfel și o confruntare juridică privind modul în care sunt administrate și validate voturile. Rezultatul scrutinului ar putea fi urmat de noi proceduri în instanță, în funcție de deciziile judecătorilor și de concluziile anchetei federale.