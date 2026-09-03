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Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Ștei. Planul Roșu a fost activat, iar zeci de persoane au fost evacuate

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Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Ștei. Planul Roșu a fost activat, iar zeci de persoane au fost evacuatePompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu a izbucnit joi seară la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei, din județul Bihor, unde autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Un număr de 56 de persoane aflate în clădire au fost evacuate în siguranță, iar primele cercetări indică posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de pacienți.

Ministerul Sănătății a anunțat că incendiul s-a manifestat la nivelul unui salon al unității medicale.

56 de persoane au fost evacuate

​”Din primele informaţii, incendiul se manifestă la nivelul unui salon. Primele cercetări indică posibilitatea ca focul să fi fost iniţiat de către pacienţi. ​Conform informaţiilor primite de către Centrul Opertiv pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranţă”, a transmis MS.

Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății a fost informat despre evacuarea persoanelor aflate în interiorul clădirii.

Potrivit primelor date transmise de autorități, toate cele 56 de persoane au fost scoase în siguranță din spital.

Spitalul de Psihiatrie Ștei

Spitalul de Psihiatrie Ștei. Sursă foto: hpsihiatriestei.ro

Primele cercetări indică posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de pacienți

Ministerul Sănătății anunță că primele verificări indică posibilitatea ca incendiul să fi fost inițiat de pacienți.

Informațiile privind intervenția sunt în continuare în dinamică.

Ministerul Sănătății a anunțat că va transmite noi detalii pe măsură ce intervenția și verificările autorităților evoluează.

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