Monden Rapperul Wiz Khalifa, reținut la festivalul Beach, Please







Costinești. Celebrul Rapper Wiz Khalifa a fost reținut de polițiști după ce a concertat pe scena festivalului de la Costinești, Beach, Please!. Înainte de a fi reținut, artistul și-a aprins pe scenă un joint cu marijuana.

Rapperul american Wiz Khalifa, care a concertat sâmbătă la festivalul Beach, Please! de la Costinești, a fost ridicat de polițiști după ce și-a aprins, pe scenă, un joint de cannabis. În România, consumul de marijuana este ilegal, iar gestul său a atras atenția autorităților.

Cu toate acestea, nici autoritățile, nici organizatorii nu au confirmat oficial reținerea lui Wiz Khalifa, lăsând loc pentru speculații și controverse în rândul fanilor și al publicului.

Wiz Khalifa, în vârstă de 36 de ani, este un artist renumit, fiind nominalizat la premiile Grammy și Globul de Aur. El a pledat frecvent pentru legalizarea cannabisului și a lansat în 2022 propria marcă de marijuana, Khalifa Kush, care a avut un mare succes, potrivit Forbes. Incidentul de la Costinești subliniază contrastul dintre percepțiile și legile referitoare la cannabis din diferite părți ale lumii, evidențiind provocările cu care se confruntă artiștii internaționali în turneele lor.

Un alt rapper prezent pe scena festivalului a cântat despre consumul de droguri

Incidentul survine în urma unei alte controverse din cadrul festivalului co-fondat de influencerul Selly. Renumitul vlogger anunțase că va desfășura o campanie antidrog în cadrul evenimentului, însă printre artiștii care au urcat pe scenă în ultimele zile s-a aflat și un tânăr care a cântat despre consumul de droguri. Această discrepanță între mesajul promovat de organizatori și conținutul prestat de unii artiști a generat critici și discuții aprinse în rândul publicului și al presei.

Mai precis, în prima zi a festivalului, trapperul Candyboii a interpretat o piesă intitulată „A B C D”, care conține cuvinte obscene și face referire la consumul de substanțe interzise. Momentul a fost filmat chiar de organizatorii festivalului Beach, Please! și publicat pe canalul oficial de TikTok, care are un milion de urmăritori, unde evenimentul este transmis live.

Organizatorul festivalului Beach, Please, Selly, anunța o campanie antidrog

Cu o săptămână înainte de debutul Beach Please, Selly, co-fondator al festivalului anunța lansarea unei campanii antidrog în colaborare cu Agenția Națională Antidrog.

„Am creat o campanie pe limba generației mele, după ce mult timp informările s-au făcut prin campanii impersonale, rigide, al căror mesaj era ridiculizat și ineficient. Datoria noastră să ne folosim resursele creative și reach-ul imens pentru a lansa prima campanie cool și eficientă antidrog din România”, declara Selly într-o conferință de presă.

Selly a anunțat că anul acest vor fi mai mulți agenți de pază și se vor asigura că drogurile nu vor ajunge la festival.