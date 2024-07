Social Un prim artist anulat la Beach, Please! Festivalul, așteptat de sute de mii de tineri







Costinești. Artiștii internaționali continuă să-și retragă participarea la evenimentele din România. După controversele de la festivalul SAGA din Capitală din weekend-ul 4-7 iulie, organizatorii festivalului Beach, Please! la Costinești, abia început pe 10 iulie, au dat deja vestea că un prim artist și-a anulat apariția pe scenă.

Rapperul Chief Keef nu va putea performa joi pe scena festivalului "Beach, Please!" 2024 de la Costinești, deoarece nu a reușit să părăsească Statele Unite, au anunțat organizatorii. Echipa sa de management a informat cu o zi înainte de eveniment că artistul nu va putea ajunge în România din cauza unor probleme legate de pașaport. Festivalul "Beach, Please!" nu este singurul la care Chief Keef nu va participa; în ultimele luni, artistul a anulat mai multe spectacole, invocând același motiv, imposibilitatea de a părăsi SUA.

„Din păcate, tocmai am aflat că, în ciuda tuturor contractelor semnate și asigurărilor primite, Chief Keef nu a reușit să îndeplinească formalitățile necesare pentru a părăsi Statele Unite și, prin urmare, nu va putea ajunge la BEACH, PLEASE! anul acesta.

Suntem profund întristați și dezamăgiți. Totuși, în calitate de organizatori, nu am fi putut face nimic mai mult pentru a preveni acest lucru. Am ales să vă informăm acum, imediat cum am fost informați. Menționăm, de asemenea, că săptămâna trecută, după ce a anulat cele două festivaluri din Europa, echipa sa de management ne-a reasigurat că problemele sale cu pașaportul vor fi rezolvate și show-ul de la BEACH, PLEASE! rămâne în picioare”, este mesajul postat de organizatorii festivalului.

Mai mult, în lumina celor întâmplate în urmă cu doar câteva zile la SAGA Festival, aceștia au dorit să-i asigure pe toți participanții că restul artiștilor anunțați sunt confirmați și vor performa pe scena din Costinești:

„Toți ceilalți artiști din line-up-ul nostru sunt confirmați, au biletele de avion rezervate și vor participa la festivalul nostru", au transmis organizatorii Beach, Please! într-o postare pe Facebook.

Sunt așteptate peste 100.000 de persoane pe zi

Selly, unul dintre organizatorii festivalului Beach, Please!, a declarat că în acest an zona de festival se întinde pe un teren de 21 de hectare, fiind cel mai mare festival ca întindere din întreaga țară. Parcarea special amenajată pentru festival ocupă peste 50 de hectare. Cu sprijinul autorităților locale, organizatorii au reușit să asfalteze și să deschidă un drum care intră direct în DN1 și conduce către parcare, facilitând astfel fluidizarea traficului în stațiune. Aceasta măsură permite participanților să evite intrarea în Costinești și blocarea stațiunii, putând accesa direct drumul nou deschis.

Tot pentru a fluidiza traficul, organizatorii au adăugat în programul festivalului o a cincea zi. Selly a menționat că astăzi se așteaptă un număr substanțial mai mic de persoane comparativ cu cele 100.000 de persoane pe zi estimate începând de mâine. Această distribuție pe două zile este menită să reducă presiunea asupra traficului. Cu toate acestea, Selly a subliniat că, în ciuda măsurilor luate, se așteaptă totuși la un volum foarte mare de trafic, cu blocaje și cozi inevitabile.

Pentru a minimiza aceste inconveniente, organizatorii încurajează toți festivalierii să vină cât mai devreme pentru a-și ridica brățările și, de preferat, să nu folosească mașinile personale. În acest sens, vor fi puse la dispoziție peste 120 de autobuze care vor circula între câmpul festivalului și toate stațiunile de pe litoral, de la Constanța până în Mangalia, pentru a transporta participanții la festival și înapoi la locurile de cazare. Selly a precizat că mulți dintre participanți au ales să se cazeze nu în Costinești, ci în stațiunile vecine, precum Olimp, Eforie și Constanța.

Beach, please! 2024, unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa de Est

„Beach, Please!”, cel mai mare festival de muzică urbană din Sud-Estul Europei, are loc în perioada 10 – 14 iulie 2024 la Costinești. În cadrul acestui eveniment de amploare, peste 200 de artiști din toate colțurile lumii vor susține concerte timp de cinci zile și cinci nopți, oferind participanților o experiență muzicală de neuitat.

Printre capetele de afiș se numără trapperi internaționali de renume, precum Travis Scott, Anitta, Wiz Khalifa, Yeat, Don Toliver, Chief Keef, Ice Spice, 6ix9ine, Trippie Redd, NLE Choppa, Gucci Mane, Rick Ross și Lil Pump. Aceștia vor încânta publicul pe plaja din Costinești până în zorii zilei. De asemenea, Travis Scott, aflat pentru prima dată în România, va închide festivalul cu un concert memorabil pe 14 iulie 2024.