Daniel Băluță își atacă fostul contracandidat, primarul Ciprian Ciucu, pe care îl acuză de amatorism

Liderul PSD București, Daniel Băluță, lansează un atac ferm la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, acuzându-l de amatorism, incapacitate administrativă, lipsă de viziune și absența unor soluții reale pentru problemele orașului. Social-democratul îi solicită edilului să înceteze „plângerile fără sfârșit” și să se prezinte în fața bucureștenilor cu măsuri concrete.

Într-un comunicat transmis de PSD București, filiala anunță că va propune, în perioada imediat următoare, un plan de regândire a subvențiilor și ajutoarelor sociale, precum și un set de măsuri pentru redresarea situației economice a Capitalei.

„Partidul Social Democrat condamnă cu fermitate maniera cinică şi lipsită de viziune a Primarului General, Ciprian Ciucu, de a conduce şi de a administra Bucureştiul şi va veni, în cel mai scurt timp, în perioada imediat următoare, cu un plan concret de regândire a tuturor subvenţiilor şi a ajutoarelor sociale, precum şi cu un set de măsuri clare pentru a redresa situaţia economică a Capitalei”, transmite PSD București.

Daniel Băluță afirmă că actuala conducere a Primăriei Generale adoptă decizii care afectează grav categoriile vulnerabile, într-un context în care costul vieții a crescut semnificativ. Acesta critică scumpirea transportului public și riscul pierderii locurilor de muncă din instituțiile aflate în subordinea PMB, măsuri pe care le consideră dovada unei lipse acute de soluții.

„Condamn cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune şi de soluţii de care Primarul General dă dovadă cu fiecare zi ce trece. Într-o perioadă în care costul vieţii a crescut foarte mult, aproape insuportabil pentru persoanele vulnerabile şi pentru oamenii care au reală nevoie de ajutor, scumpirea tarifelor pentru transportul în comun sau lăsarea fără loc de muncă a oamenilor care lucrează în instituţiile publice din subordinea PMB sunt măsuri care trădează disperare, lipsă de soluţii şi o mare nedreptate la adresa oamenilor. Înţeleg dificultăţile financiare pe care Primăria Generală trebuie să le soluţioneze, însă nu voi accepta niciodată ca lucrul acesta să se facă doar din pix, fără a vedea cu toţii un plan concret de măsuri pentru reducerea cheltuielilor”, declară Daniel Băluţă.

Liderul PSD București califică drept „inadmisibil” modul în care primarul general ar fi tratat persoanele cu handicap și oamenii suferinzi, care nu și-au mai primit indemnizațiile și stimulentele de aproape doi ani.

Băluță susține că edilul le-ar fi transmis acestora că nu vor primi banii prea curând, invocând lipsa fondurilor, lucru pe care social-democratul îl consideră incompatibil cu principiile de echitate și solidaritate socială.

În final, Daniel Băluță îl somează pe primarul general să prezinte soluții clare, așa cum au fost promise în campania electorală, avertizând că lipsa acestora subminează încrederea cetățenilor.

„Drept urmare, îl somez pe Primarul General să nu se mai plângă la nesfârşit şi să vină în faţa oamenilor cu soluţii concrete, aşa cum ne-au fost anunţate ele în campania electorală, pentru că, în lipsa acestor soluţii, încrederea oamenilor a fost înşelată. Dacă se simte depăşit, îi transmit Primarului General să ceară urgent ajutor şi să cheme la dialog partidele politice şi pe reprezentanţii societăţii civile, să lucrăm împreună la un plan concret de măsuri sustenabile, pe termen mediu şi lung, la o Lege a Bucureştiului, care să ofere atât protecţie pentru categoriile vulnerabile, cât şi predictibilitate şi generare de resurse pentru dezvoltarea Capitalei”, mai afirmă liderul PSD Bucureşti.